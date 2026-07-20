Porto Antico EstateSpettacolo, un weekend tra grande musica e cinema: dal rock di Caparezza alla magia Warner Bros

Un fine settimana all'insegna della musica, dello spettacolo e dell'intrattenimento per tutte le età. Dal 24 al 26 luglio, Porto Antico EstateSpettacolo propone un calendario ricco di appuntamenti che vedrà protagonisti i concerti conclusivi del Balena Festival all'Axpo Arena del Mare e, per la prima volta, un grande evento gratuito dedicato al mondo del cinema in Piazzale Mandraccio con il Warner Bros. Discovery Celebration Tour.

Il Balena Festival entra nel vivo venerdì 24 luglio con uno degli eventi più attesi dell'estate: il ritorno di Caparezza, protagonista dell'"Orbit Orbit Live Tour 2026", che segna il suo rientro sulle scene dopo quattro anni di assenza. L'artista porterà sul palco i brani che hanno segnato la sua carriera, insieme alle novità annunciate dopo il successo di Exuvia. La serata sarà arricchita dalle esibizioni di Assurditè, Brucherò nei Pascoli e Theo Rem, che si alterneranno tra main stage e second stage.

Sabato 25 luglio sarà la volta de I Cani, affiancati da Amalfitano. Il progetto musicale di Niccolò Contessa continua a raccontare il presente con il suo stile unico, fatto di elettronica essenziale e testi capaci di trasformare la quotidianità in inni generazionali. Amalfitano completerà il programma con una scrittura intensa e coinvolgente che lo ha reso una delle voci emergenti più apprezzate della scena italiana.

Gran finale domenica 26 luglio con il ritorno di "Voglio tornare negli anni '90 – Festival Edition 2026", format che dopo il successo dello scorso anno promette uno spettacolo ancora più coinvolgente. Un viaggio tra le hit che hanno segnato un decennio, con performance dal vivo, effetti speciali, animazione e gadget esclusivi pensati per far rivivere al pubblico l'atmosfera degli anni Novanta.

Accanto alla musica, Porto Antico EstateSpettacolo amplia quest'anno i propri spazi coinvolgendo anche Piazzale Mandraccio, che il 25 e 26 luglio ospiterà la tappa italiana del Warner Bros. Discovery Celebration Tour. L'iniziativa, a ingresso gratuito, è rivolta a famiglie, bambini e appassionati di cinema, serie TV e cultura pop, con numerose attività interattive dedicate ai personaggi più amati dell'universo Warner Bros.

Tra le attrazioni in programma ci saranno un'area dedicata a Supergirl con photo opportunity e un DJ set serale a tema, uno spazio celebrativo per il 30° anniversario di Space Jam con campo da basket e tornei 3 contro 3, un'area ispirata a Batman con parete per l'arrampicata e scenografie dedicate a Gotham City, oltre allo spazio riservato a Scooby-Doo, dove la celebre Mystery Machine diventerà un originale set fotografico.

Non mancheranno inoltre le grandi saghe fantasy, protagoniste di installazioni, attività e aree fotografiche dedicate a House of the Dragon e a Il Signore degli Anelli, che nel 2026 celebra il 25° anniversario dell'uscita de La Compagnia dell'Anello.

La rassegna Porto Antico EstateSpettacolo è patrocinata da Regione Liguria, Comune di Genova e RAI, con il sostegno degli sponsor Axpo Italia e Gruppo Valagussa. Tra i media partner dell'iniziativa c'è anche Telenord.

Tra le novità dell'edizione 2026 c'è anche il potenziamento della presenza digitale della manifestazione. Porto Antico EstateSpettacolo ha infatti inaugurato i propri canali social ufficiali, attraverso i quali racconterà in tempo reale il programma, gli artisti e i momenti più significativi della rassegna con aggiornamenti, immagini, video e contenuti esclusivi.

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