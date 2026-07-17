Recco, Simona Molinari inaugura sabato 25 luglio la rassegna "E-20/26": prenotazioni dal 21

Sarà Simona Molinari ad aprire l'edizione 2026 di "E-20/26 - d'estate a Recco", la rassegna estiva promossa dal Comune con la direzione artistica del maestro Angelo Privitera.

L'appuntamento è in programma sabato 25 luglio, alle 21.30, nell'area eventi del lungomare Bettolo. Il concerto sarà a ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria.

Le prenotazioni potranno essere effettuate a partire dalla mattina di martedì 21 luglio, esclusivamente attraverso il sito istituzionale del Comune di Recco. L'amministrazione precisa che non sono previsti altri canali per la prenotazione dei posti.

Cantautrice tra le più apprezzate del panorama jazz-pop italiano, Simona Molinari porterà sul palco recchese una tappa del suo "Kairos Tour". Nel corso della sua carriera ha conquistato due Targhe Tenco e, nel 2024, è stata insignita a New York del Callas Tribute Prize, riconoscimento internazionale dedicato all'eccellenza vocale e alla versatilità artistica.

La rassegna "E-20/26 - d'estate a Recco" è realizzata con il contributo di Regione Liguria e il sostegno di AMIU, Basko, Mauro Costa, consulente finanziario di Recco, e Demonangel di Marco De Masi.

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