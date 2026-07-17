Portofino capitale della lirica con il Concorso Internazionale che accoglie talenti da 50 nazioni

GENOVA - È stata presentata questo pomeriggio, nella Sala della Trasparenza della Regione Liguria, la dodicesima edizione del Concorso Lirico Internazionale di Portofino (CLIP), che dal 21 al 26 luglio trasformerà il celebre borgo ligure nella capitale mondiale della lirica. In gara ci saranno 48 giovani cantanti, selezionati dal maestro Gianni Tangucci fra circa 300 candidature provenienti da 57 Paesi del mondo.





“Regione Liguria conferma il suo sostegno a CLIP, un'iniziativa che investe sul futuro dei giovani e che, a partire dal 21 luglio, porterà ancora una volta l'eccellenza della lirica nel cuore del Tigullio – commenta il vicepresidente della Regione Liguria con delega alla Cultura e Spettacolo Simona Ferro –. La nuova edizione è pronta a partire con un programma di altissimo livello, confermandosi come un fiore all'occhiello della programmazione culturale estiva della nostra regione. La rassegna fa della qualità della proposta una sua peculiarità e ha un peso specifico ancora più elevato per la sua capacità di valorizzare artisti internazionali emergenti in un contesto davvero suggestivo, offrendo loro un trampolino di lancio e un ponte concreto tra la formazione e il mondo del lavoro a livello nazionale e internazionale. Il concorso lirico va oltre all’aspetto artistico, perchè rappresenta anche un veicolo fondamentale per la promozione del nostro territorio e delle bellezze che lo caratterizzano, unendo la grande tradizione musicale italiana ai panorami mozzafiato di Portofino e del Levante ligure”.





Nel corso degli anni, CLIP si è consolidato come uno degli appuntamenti più rilevanti della scena lirica internazionale, contribuendo al lancio di numerosi giovani talenti poi approdati nei più prestigiosi teatri del mondo. Merito anche della presenza di una giuria di altissimo livello, presieduta anche quest’anno da Dominique Mayer e composta da direttori artistici, responsabili del casting e rappresentanti di importanti istituzioni musicali internazionali.





“Da ligure, seppur trapiantata a Milano, sono felice di constatare come le collaborazioni con le realtà culturali, economiche e sociali del territorio si intensifichino ogni anno. Questo costante sviluppo ha permesso a CLIP di consolidarsi definitivamente come parte integrante del panorama culturale della Liguria”, dichiara Monique Pudel, Presidente Onorario di CLIP.





“CLIP ogni anno pone al centro i giovani candidati, ai quali cerca di offrire un’esperienza sempre di più accessibile, immersa nella bellezza e di grande crescita per il loro percorso professionale. L’introduzione della borsa di studio di 500 euro per tutti i partecipanti ammessi al concorso va proprio in questa direzione. Inoltre, con l’introduzione del concerto del sabato CLIP aumenta la propria offerta per il pubblico, configurandosi non più semplicemente come un concorso, ma anche come un festival capace di valorizzare i giovani talenti e la grande tradizione musicale italiana”, sottolinea Francesco Daniel Donati, Direttore Artistico del concorso e dell’Associazione.





Tra le novità dell’edizione 2026 figura il concerto di sabato 25 luglio alle ore 19.45 nella Basilica di Santa Margherita Ligure, dove l’Orchestra Bottesini, insieme al soprano Elizaveta Shuvalova (3° premio CLIP 2025) e al mezzosoprano Lilly Jorstad (1° premio CLIP 2016), eseguirà lo Stabat Mater di Pergolesi sotto la direzione del Maestro Enrico Fagone. L’evento, a ingresso gratuito, sarà dedicato al progetto di musicoterapia dell’Istituto Giannina Gaslini sostenuto dalla Fondazione Gaslininsieme ETS. Nel corso della serata sarà possibile effettuare donazioni volontarie, il cui ricavato sarà interamente destinato al sostegno e allo sviluppo del progetto.





“È per noi motivo d’orgoglio e gratitudine essere stati coinvolti in un’iniziativa così prestigiosa - dichiara Edoardo Garrone, presidente dell’Istituto Giannina Gaslini e Gaslininsieme ETS -. Un’occasione preziosa per poter raccogliere fondi a sostegno al nostro grande policlinico pediatrico, nello specifico per la Musicoterapia. Si tratta di un importante progetto di "umanizzazione" sviluppato dal nostro ospedale, a cui teniamo molto perché coinvolge ben nove reparti del Gaslini ed è stato riscontrato quanto queste attività agiscano positivamente sugli aspetti psicologico-emotivo e cognitivi dei piccoli pazienti, nei processi di cura, durante la loro degenza”.





Il programma completo dell’evento e tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.portofinoclip.it

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