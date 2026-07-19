Savignone si accende d’estate: musica irlandese, solidarietà e il ritorno delle serate gastronomiche a San Bartolomeo

L’estate entra nel vivo a Savignone con una serie di eventi che coinvolgeranno diverse frazioni del territorio, offrendo occasioni di incontro per residenti e visitatori. Dalle atmosfere irlandesi di Vallecalda alle attesissime serate gastronomiche di San Bartolomeo, passando per musica e solidarietà, il calendario propone appuntamenti per tutti i gusti.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 21 luglio alle ore 19 a Vallecalda, nella Piazzetta di Carlin, dove un aperitivo condiviso aprirà la serata di festa. Alle 20.30 spazio alla cultura con la presentazione del libro di Luca Maestri, “A Nation Once”, accompagnata dalle sonorità e dalle atmosfere irlandesi dal vivo del gruppo “O’ Bell’Andy”.

Mercoledì 22 luglio alle ore 19, al Prato di Italo nella frazione di Besolagno, sarà invece protagonista la musica solidale con il concerto benefico dei Quarantagradi, il cui ricavato sarà destinato all’associazione “Gli Amici di Alice ODV”.

Il momento più atteso arriverà da venerdì 24 a domenica 26 luglio, dalle ore 19, con il ritorno delle tradizionali serate gastronomiche di San Bartolomeo, organizzate dalla comunità parrocchiale.

A tavola il protagonista indiscusso sarà il raviolo fatto a mano: ben 35.000 ravioli preparati quest’anno seguendo la ricetta tradizionale tramandata dagli anziani del paese. Il menù proporrà inoltre polenta con gorgonzola, carne, funghi, stufato d’asino, trippa con fagiolane, coppa, salsiccia, dolci della casa e birre fresche.

Non mancherà la musica dal vivo per accompagnare le serate: venerdì sarà la volta di Andrea Stumpo con chitarra e voce, sabato salirà sul palco Fabio Casanova, mentre domenica chiuderanno gli appuntamenti musicali Wolly e Simona.

«Sono serate importanti per la nostra comunità – raccontano i volontari e organizzatori Claudio Turtoro e Daniele Semino –. I ravioli sono il cuore della festa e vengono preparati rigorosamente a mano con la ricetta antica. Dietro questo appuntamento c’è il lavoro e la passione delle persone del borgo, che ogni anno tengono vive le tradizioni. È un momento in cui si respira davvero lo spirito dello stare insieme».

L’intero ricavato delle serate sarà devoluto alle opere parrocchiali della Parrocchia di San Bartolomeo di Vallecalda.

Per partecipare è richiesta la prenotazione ai numeri:

Daniele 349 053 9213 – Claudio 348 272 2431.

Tra gli appuntamenti della settimana anche un’iniziativa dedicata alla natura: sabato 25 luglio alle ore 18 sarà possibile partecipare alla visita guidata gratuita alla Stazione Biospeleologica “Arturo Issel”, in via N. Gallino 36, per scoprire il raro Geotritone di Strinati, specie che ha colonizzato spontaneamente il sito.

Una settimana di festa che unisce cultura, musica, gastronomia e tutela del territorio, confermando Savignone come luogo dove le tradizioni continuano a vivere grazie all’impegno della comunità.

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