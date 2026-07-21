Domenica 26 luglio a Velva la tradizionale Festa della Trebbiatura

La Festa della Trebbiatura 2026 dell’Alta Val Petronio si terrà il 26 luglio 2026 alle ore 18 a Velva, deliziosa frazione del comune di Castiglione Chiavarese, sulla piazzetta antistante l’Oratorio. Ci sarà una vera e propria rievocazione dei tempi passati con la Festa della trebbiatura. Coloro che seminano ancora il grano in Val Petronio hanno accolto l’invito di organizzare la trebbiatura sul piazzale del centro storico dell’antico borgo dove si potrà riscoprire la storia rurale del territorio ligure e gustare piatti prelibati della tradizione.

L’Alta Val Petronio è la parte più interna e montuosa dell’entroterra del Levante di Sestri Levante. Attraversata dall’omonimo torrente, si estende tra i 110 e i 1094 metri di altitudine e comprende principalmente il comune di Castiglione Chiavarese e le sue frazioni, tra cui Velva.

Famosa per le tradizioni e l’attività agropastorale, ospita il Museo Diffuso della Cultura Contadina, un’esposizione etnografica che documenta gli antichi mestieri e la vita rurale del passato.

Info https://www.muvel.it/la-festa-della-trebbiatura-2026/

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