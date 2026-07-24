Genova, Ernia in concerto al Porto Antico il 2 agosto con il "Solo Per Amore Summer Tour 2026"

Dopo il successo del tour nei palasport, conclusosi ieri con il triplo appuntamento di Milano, Ernia guarda già alla stagione estiva e annuncia il "Solo Per Amore Summer Tour 2026", una serie di concerti che lo porterà sui palchi dei principali festival italiani e in Svizzera.

Prodotto da Thaurus, il tour farà tappa anche a Genova, dove l'artista si esibirà il 2 agosto all'Arena del Mare del Porto Antico nell'ambito del Genova Festival. L'evento è organizzato da Mister Wolf in collaborazione con Duemila Grandi Eventi e Teatro Verdi Produzioni. I biglietti saranno disponibili online a partire da mercoledì 1° aprile alle ore 14.00.

L'annuncio arriva dopo una tournée indoor che ha registrato un'ottima risposta di pubblico. Nel mese di marzo Ernia ha attraversato l'Italia con concerti a Jesolo, Roma, Napoli e Firenze, fino alla chiusura con tre date consecutive a Milano, confermando il forte legame costruito negli anni con i suoi fan.

Tra gli elementi più apprezzati dello spettacolo, l'imponente scenografia ispirata all'ingresso di un tribunale, scelta per dare forma al concept narrativo dell'ultimo album "Per Soldi e Per Amore". Un allestimento simbolico che accompagna il racconto del disco e culmina nella "sentenza" che attraversa l'intero progetto: è l'amore, più del denaro, il motore della scrittura di Ernia, oggi più matura, consapevole e autentica.

Con "Per Soldi e Per Amore", l'artista firma il lavoro più personale della sua carriera. Un album che riflette sul passato, sulle persone che hanno segnato la sua vita e sulle motivazioni che danno significato al presente, affrontando temi come il lavoro, gli affetti, l'amicizia e il rapporto con la famiglia. Il disco racconta anche il delicato passaggio della soglia dei trent'anni, un momento di cambiamento in cui si fanno i conti con nuove responsabilità, fragilità e consapevolezze.

Il progetto rappresenta un percorso di maturazione che mette in dialogo le due anime dell'artista, Ernia e Matteo, superando le contrapposizioni interiori che hanno caratterizzato la sua scrittura per approdare a una visione più equilibrata e autentica di sé.

Anche i numeri confermano il successo dell'album. Nella settimana di debutto "Per Soldi e Per Amore" ha conquistato il primo posto della classifica FIMI/NIQ degli album, raggiungendo la vetta anche nella classifica dedicata a CD, vinili e musicassette e piazzando sette brani nella Top 10 dei singoli più venduti. A diversi mesi dall'uscita, il disco, già certificato platino, continua a mantenersi stabilmente nella Top 20 della classifica FIMI/NIQ degli album più venduti, confermando il forte apprezzamento del pubblico.

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