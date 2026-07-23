A Loano torna CarnevaLöa: colori, musica e tradizione per il grande Carnevale Estivo

Loano si prepara a vestirsi di festa con il ritorno di CarnevaLöa, il tradizionale Carnevale Estivo che sabato 25 luglio, a partire dalle 21, porterà nelle vie della città colori, musica, spettacolo e tanta allegria. Un appuntamento atteso da residenti e turisti, capace ogni anno di richiamare a Loano decine di migliaia di visitatori grazie alla sua atmosfera unica e al forte legame con la storia e le tradizioni del territorio.





Una manifestazione che affonda le proprie radici nei secoli e che nel tempo è diventata uno degli eventi più rappresentativi dell’estate loanese, unendo il fascino della tradizione carnevalesca alla vivacità tipica delle serate estive sulla Riviera ligure. Maschere, carri allegorici, animazione e momenti di spettacolo trasformeranno ancora una volta la città in un grande palcoscenico a cielo aperto.





A presentare l’edizione di quest’anno a Liguria Live su Telenord è stato Agostino Delfino, presidente dell’Associazione Vecchia Loano, realtà impegnata nella valorizzazione del patrimonio storico, culturale e delle tradizioni cittadine. Nel corso della trasmissione Delfino ha raccontato la storia di CarnevaLöa, l’importanza dell’evento per la comunità e il lavoro organizzativo che permette ogni anno di riportare in scena una manifestazione capace di coinvolgere generazioni diverse.





CarnevaLöa rappresenta infatti non solo un momento di festa e intrattenimento, ma anche un’occasione per celebrare l’identità di Loano e promuovere il territorio attraverso una delle sue espressioni più amate e partecipate. Un appuntamento che rinnova il legame tra passato e presente, confermandosi come uno degli eventi simbolo dell’estate ligure.

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