Villetta Di Negro 'Luogo del cuore Fai', Marziano (Vince Genova) a Telenord: "Un sito da rilanciare perché tutti ne scoprano la bellezza"

Villetta Di Negro rappresenta uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia di Genova. Inserita tra i "Luoghi del Cuore" del FAI, questo straordinario parco storico custodisce un patrimonio paesaggistico, culturale e artistico che merita di essere conosciuto e valorizzato da cittadini e visitatori.

Nel corso di un intervento a Liguria Live di Telenord, Daniela Marziano, consigliere municipale di Vince Genova, ha sottolineato l'importanza di rilanciare Villetta Di Negro come punto di riferimento culturale e turistico della città. L'obiettivo è promuovere un percorso di valorizzazione che permetta a un pubblico sempre più ampio di scoprirne la storia, la bellezza e le numerose opportunità di visita.

Tra i principali elementi di interesse spicca il Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone, una delle più importanti collezioni di arte orientale presenti in Europa. Ospitato all'interno del parco, il museo costituisce un'eccellenza del patrimonio culturale genovese e rappresenta un motivo in più per visitare Villetta Di Negro, offrendo un viaggio attraverso secoli di arte e cultura provenienti dal Giappone, dalla Cina e da altri Paesi dell'Asia.

La candidatura di Villetta Di Negro tra i "Luoghi del Cuore" del FAI si inserisce proprio nella prospettiva di rafforzarne la tutela, la promozione e la fruibilità, affinché questo spazio possa diventare sempre più un luogo di incontro, cultura e bellezza aperto a tutta la comunità. Valorizzare Villetta Di Negro significa investire nella memoria storica della città e restituire piena centralità a uno dei suoi angoli più affascinanti, rendendolo protagonista di un rinnovato interesse culturale e turistico.

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