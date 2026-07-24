La Valpolcevera difende storia e tradizioni
di Claudio Baffico
La Valpolcevera è sempre stato territorio ricco di iniziative, e i mesi che ci aspettano non saranno un'eccezione. Tanti gli appuntamenti in programma, che toccheranno sfere come la storia, la tradizione e i prodotti tipici, inerenti l'Expo delle Valli ma non solo, e che interesseranno sia i quartieri che i comuni limitrofi. Ad entrare nel dettaglio, ai microfoni di Telenord, il presidente di municipio Michele Versace.
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