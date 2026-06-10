UlisseFest 2026 a Genova, Beghin: “Un’occasione per mostrare una città sempre più internazionale”

La nona edizione di UlisseFest rappresenta per Genova un appuntamento di grande rilievo per il settore turistico e per l’immagine della città a livello internazionale. A sottolinearne il valore è l’assessora al Turismo e Marketing territoriale del Comune di Genova, Tiziana Beghin, che evidenzia come il festival sia ormai un punto di riferimento per operatori, professionisti dell’accoglienza e per l’intero sistema turistico cittadino.

“È un appuntamento molto atteso – spiega Beghin – non solo dagli addetti ai lavori, ma anche da chi contribuisce ogni giorno allo sviluppo del turismo. Sarà una tre giorni intensa, con workshop, spettacoli, conferenze e momenti di intrattenimento che permetteranno di vivere la città e allo stesso tempo di scoprirne altre destinazioni, in un continuo scambio di esperienze e visioni”.

Il festival trasformerà Genova in un grande laboratorio a cielo aperto, dove il viaggio sarà declinato in tutte le sue forme: dall’esplorazione culturale alla promozione turistica, fino alla scoperta diretta del territorio. Un’occasione che, secondo l’assessora, rafforza la vocazione internazionale della città e la sua capacità di attrarre nuovi flussi turistici.

Beghin sottolinea anche il valore simbolico e concreto dell’evento per la crescita della destinazione: “UlisseFest lascia una maggiore consapevolezza delle bellezze della nostra città. Genova è cresciuta molto negli ultimi anni, soprattutto dal 2004, anno in cui è stata Capitale europea della cultura, e oggi continua il suo percorso di consolidamento come meta turistica sempre più riconosciuta”.

L’obiettivo dell’amministrazione è ampliare la fruizione della città oltre i luoghi più noti, valorizzando anche gli spazi meno conosciuti ma ricchi di identità e storia. “Vogliamo una città che non sia solo visitata, ma vissuta – aggiunge Beghin – capace di offrire esperienze autentiche e diffuse su tutto il territorio”.

L’assessora traccia anche un primo bilancio dell’attività del proprio assessorato, evidenziando luci e sfide. “Non si è mai completamente soddisfatti, bisogna sempre migliorare – afferma – ma abbiamo lavorato in un contesto complesso, cercando di rafforzare la collaborazione con Camera di Commercio e associazioni di categoria per sostenere il commercio e attrarre nuovi visitatori”.

Secondo Beghin, proprio gli eventi rappresentano una leva fondamentale per lo sviluppo economico e turistico della città. “Il turismo è uno dei motori principali della crescita – sottolinea – e i numeri ci stanno dando ragione, con aumenti significativi sia nei flussi italiani sia in quelli internazionali, oltre a un impatto diretto sulle attività commerciali”.

Infine, un passaggio dedicato al tema della sicurezza, sempre più centrale nelle grandi città: “È una questione nazionale che riguarda tutte le realtà urbane e portuali. La risposta deve essere condivisa e coordinata tra istituzioni, operatori e territorio, perché solo attraverso la collaborazione si possono ottenere risultati duraturi”.

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