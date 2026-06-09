Fondazione Architetti Genova: Alfonso Femia nuovo presidente

Alfonso Femia è il nuovo presidente della Fondazione dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Genova per il biennio 2026-2028. La nomina è stata formalizzata in occasione della prima seduta del nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione, che ha inoltre proceduto alla designazione di Nicola Paolo Russi alla vicepresidenza, di Caterina Tamagno nel ruolo di consigliera segretaria e di Alessandro Orzo in quello di consigliere tesoriere. A completare la squadra del nuovo consiglio sono stati nominati Livio Frisenna, Simona Galateo e Noemi Gallo.

Alfonso Femia (foto Paolo Corsini) architetto, designer e urbanista, opera in ambito internazionale dal 1995. È fondatore e presidente di Atelier(s) Alfonso Femia, con sedi a Genova, Milano e Parigi. Ha insegnato presso le Facoltà di Architettura di Ferrara e Genova, alla Kent State University di Firenze ed è stato visiting professor all'Università di Hong Kong. Autore di numerosi progetti e masterplan in Italia e all'estero, firma opere di rilievo internazionale come i Docks di Marsiglia, la nuova sede del Gruppo BNL-BNP Paribas a Roma, il Poligrafico di Stato a Roma, masterplan in Belize e Armenia. Accanto all'attività professionale svolge un intenso impegno culturale: è ideatore e curatore della Biennale dello Stretto e nel 2025 ha realizzato la Fondazione "Le Città del Futuro", non profit dedicata ai temi della trasformazione urbana. Vincitore di numerosi premi in Italia e Francia, è stato più volte selezionato per la Biennale di Venezia e per il Premio Europeo Mies van der Rohe. Nominato Ambasciatore del Design Italiano da ADI, è autore di libri e saggi dedicati all'architettura, alla città e al paesaggio con-temporaneo.

"Sono molto onorato e felice di essere stato incaricato presidente della Fondazione – dichiara Alfonso Femia. Simona Gabrielli e tutto il precedente consiglio hanno svolto un ottimo lavoro. Raccolgo con umiltà il testimone, consapevole della complessità crescente e delle responsabilità che gli architetti devono necessariamente assumere nel tempo contemporaneo. Se questo è vero in termini generali, lo è ancora di più per Genova che non può perdere l'opportunità di essere la prima città del Mediterraneo europeo. Nello svolgere con passione il nostro lavoro dobbiamo sempre ricordare che siamo territorio, perché l'umanità è territorio, in una dimensione che tiene insieme storia, memoria, artigianato, materia, che genera senso di appartenenza e definisce la nostra identità individuale e collettiva. La relazione e il dialogo con i luoghi che abitiamo, la sua cura, la necessità di conservare un equilibrio tra natura e artificio sono azioni fondamentali per la nostra stessa esistenza, per proteggere il nostro senso di comunità. L'architettura deve coordinare le azioni di governo del territorio: la città è la prima forma di relazione a cui tendere attraverso il progetto".

La presidente dell'Ordine Francesca Salvarani, sottolinea: "A nome dell'intero Consiglio e mio personale - desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutti i componenti del precedente Consiglio di Amministrazione della Fondazione per l'impegno, la competenza e la disponibilità dimostrati in questi anni. Grazie alla vostra propositività e alla capacità di promuovere iniziative di elevato valore culturale e professionale, la Fondazione ha rafforzato il proprio ruolo e la propria presenza sul territorio, ottenendo il riconoscimento e l'apprezzamento delle istituzioni, degli iscritti e della collettività. Il contributo che avete offerto con generosità e spirito di servizio rappresenta un patrimonio importante su cui continuare a costruire il futuro della Fondazione. Rivolgo al contempo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio, guidato da Alfonso Femia. La qualità e la pluralità delle competenze che lo compongono rappresentano un'opportunità per proseguire il percorso di crescita della Fondazione, rafforzandone il ruolo quale luogo di confronto culturale e di riflessione sui temi dell'architettura, della città e del territorio".

"Un altro biennio di attività della Fondazione è trascorso e si apre una nuova e promettente prospettiva: dopo 12 anni dalla sua nascita, in cui i consigli si sono via via sempre succeduti attraverso passaggi di testimone in continuità di indirizzo, per la prima volta, affidandosi ad una call aperta, l'Ordine ha scelto una strada di completo rinnovamento della composizione della Fondazione. Lo sottolinea la presidente uscente della Fondazione Simona Gabrielli che aggiunge: Siamo certi che questo nuovo corso sarà foriero di iniziative interessanti ad ampio spettro, che richiameranno l'attenzione anche al di fuori dei confini cittadini. Ci attendiamo quindi che il nuovo indirizzo superi le aspettative e sia ricco di novità che vadano oltre la tradizionale organizzazione di eventi culturali e formativi. Ringrazio per l'impegno dedicato e il tempo profuso in questi anni la valida e affiatata squadra del consiglio uscente, composta da Laura Ballestrazzi, Pierluigi Feltri, Andrea Michelini, Nicoletta Piersantelli, Fabrizio Polimone e Riccardo Ravecca. La qualità dei nuovi nomi, alcuni anche estranei all'ambiente genovese, lascia intendere un rafforzato impegno verso temi di attualità culturale, consolidando l'obiettivo di ampliare il ruolo della Fondazione al di là della necessaria formazione dei colleghi. Auguro buon lavoro ai nuovi consiglieri guidati da Alfonso Femia, professionista di chiara fama, esperienza e grande capacità imprenditoriale, che mi succede quale nuovo presidente".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.