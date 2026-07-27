"Fugassa Festival", e il porto antico diventa gustoso

Genova si prepara a ospitare la prima edizione del “Fugassa Festival - La festa della Focaccia Genovese”, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre al Porto Antico con oltre quindici appuntamenti distribuiti nelle due giornate e decine di espositori e rappresentanze provenienti da diverse regioni italiane.





L’evento, presentato stamani in Camera di Commercio, è promosso da Confcommercio Genova e dall'Associazione Panificatori di Genova e Provincia, col prezioso coinvolgimento di Assipan (l’Associazione Nazionale Panificatori di Confcommercio), che per l'occasione porterà a Genova operatori del settore provenienti da diverse città d’Italia.





L'iniziativa vede inoltre il supporto strategico di Regione Liguria e della Camera di Commercio di Genova, unitamente alla convinta adesione di Confartigianato, Confesercenti e CNA, unite per celebrare uno dei simboli più iconici della nostra tradizione gastronomica mettendo al centro il lavoro dei panificatori e delle imprese del settore.





Non sarà soltanto una festa dedicata alla focaccia ma un'occasione di confronto tra tradizioni e professionalità diverse, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Genova come punto di riferimento nazionale per la cultura della panificazione artigianale. Accanto alla Focaccia Genovese, il Festival ospiterà pani, focacce e specialità provenienti da diversi territori italiani, col coinvolgimento di rappresentanti del settore e delle associazioni di categoria.





“Con il Fugassa Festival vogliamo costruire un appuntamento capace di mixare una grande festa cittadina a un progetto di valorizzazione delle imprese e delle professioni del settore - ha detto Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova -. La focaccia racconta Genova nel mondo ma dietro ogni prodotto ci sono persone, aziende, famiglie e competenze: saranno loro i veri protagonisti della manifestazione”.





“Genova può diventare un luogo nazionale di confronto sull’arte bianca, sul futuro della panificazione e sulla tutela delle produzioni territoriali - ha aggiunto Roberto Panizza, vice presidente Confcommercio Genova -. In questo senso il Festival rappresenta un’importante occasione per mettere in rete esperienze diverse, diventando un appuntamento stabile nel calendario degli eventi cittadini e nazionali dedicati alla panificazione artigianale”.





Uno dei fili conduttori della manifestazione sarà il Marchio Focaccia Genovese, nato per tutelare e valorizzare il prodotto realizzato nel rispetto del disciplinare di produzione: il Festival offrirà infatti un'importante occasione per promuoverne la conoscenza al grande pubblico e ribadire il valore del lavoro svolto quotidianamente dalle imprese del settore nella tutela della qualità e dell'identità della focaccia.





“Quasi trent’anni fa, come Associazione Panificatori abbiamo avuto la lungimiranza di ideare il Marchio - ha sottolineato Gino Petrucco, presidente Associazione Panificatori Confcommercio Genova - intuendo la necessità di tutelare e promuovere il valore unico di questo prodotto per la nostra città. Oggi, all’interno della cornice del Fugassa Festival, assistiamo con enorme soddisfazione al suo rilancio strategico attraverso la Camera di Commercio: un passaggio fondamentale per dare nuova energia a uno strumento di garanzia, qualificazione e identità per tutte le nostre imprese”.





Tra i momenti più significativi della manifestazione è prevista inoltre la presentazione del Manifesto di Genova per la Focaccia e l'Arte Bianca: un documento che raccoglierà i principi e gli impegni condivisi per la tutela delle tradizioni, la valorizzazione della professione del panificatore, il sostegno alle imprese del settore e la promozione delle nuove generazioni dell'arte bianca.





Il programma della due giorni sarà molto ricco. Il pubblico potrà incontrare direttamente i panificatori, assistere alle lavorazioni dal vivo grazie ai forni in funzione, partecipare a degustazioni, show cooking, laboratori per bambini e famiglie, incontri di approfondimento e iniziative dedicate alla scoperta delle diverse tradizioni dell'arte bianca italiana.





Il Festival proporrà anche occasioni di confronto sui temi che interessano il comparto: dalla valorizzazione delle produzioni artigianali al ricambio generazionale, dalla formazione professionale al rapporto tra imprese, turismo e sviluppo del territorio.





“La focaccia, come il pesto, è elemento identitario imprescindibile della tradizione genovese - ha detto Alessio Piana, assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria -. Rafforzarne il ruolo già iconico con iniziative come questa, ci aiuta a valorizzarne ancor di più l'impatto positivo che queste produzioni hanno sul nostro territorio anche sotto il profilo economico, turistico e occupazionale. Regione Liguria c'è e, con il piano delle iniziative promozionali annuale, contribuisce all'avvio di una manifestazione che ci auguriamo possa diventare parte della nostra storia”.





“Il rilancio del Marchio Focaccia Genovese nasce con lo stesso spirito con cui la Camera di Commercio ha acquisito il brand del Campionato Mondiale del Pesto Genovese al Mortaio - ha dichiarato Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio di Genova -. Pesto e focaccia non sono soltanto prodotti di eccellenza ma sono leve di attrazione turistica per la città. E il Fugassa Festival lo dimostra: vi partecipano tutte le associazioni del commercio e dell'artigianato, un impegno corale che è la vera garanzia di successo”.

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