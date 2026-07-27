A Villa Imperiale tornano i jingle più amati della pubblicità: Gisella Cozzo protagonista con “La mia vita in uno spot”

I tormentoni pubblicitari che hanno accompagnato generazioni di spettatori tornano sul palco di Villa Imperiale. Venerdì 31 luglio 2026, alle 21.30, nell’ambito della rassegna “Ridere d’agosto ma anche prima”, arriva lo spettacolo “La mia vita in uno spot” della cantante italo-australiana Gisella Cozzo, interprete di alcuni tra i più celebri jingle della televisione italiana e internazionale, conosciuta anche come la “Regina degli spot”.

Lo spettacolo propone un viaggio emozionante nella memoria collettiva attraverso le sigle pubblicitarie che sono diventate veri e propri fenomeni pop, ancora oggi ricordati e rilanciati sui social. Sul palco rivivranno brani legati a campagne entrate nell’immaginario del pubblico, tra cui Chanteclair, Rio Casa Mia, Ciobar, Coca Cola, Saratoga, Chiquita e molti altri.

Accompagnata dalla sua Pop Band, Gisella Cozzo racconterà anche il dietro le quinte degli spot che hanno segnato la sua carriera, coinvolgendo il pubblico e ripercorrendo curiosità e aneddoti legati alla nascita di quei motivi diventati indimenticabili. Le immagini degli storici jingle faranno da sfondo alla sua voce, riportando in scena atmosfere e ricordi di diverse epoche televisive.

Nel corso della serata l’artista proporrà anche alcuni brani del proprio repertorio pop-dance internazionale, tra cui “Need You Tonight (La La La)”, sigla di “Striscia la Notizia” per diverse settimane, oltre a una selezione di cover e successi degli anni Ottanta, Novanta e Duemila.

La carriera di Gisella Cozzo è iniziata giovanissima: a soli sedici anni ha conquistato il talent show australiano Young Talent Time, dando il via a un percorso internazionale. Nel corso degli anni ha aperto i concerti di artisti come Eros Ramazzotti, Pupo, Marcella Bella, Ricchi e Poveri e Toto Cutugno, oltre ad accompagnare in tournée numerosi protagonisti della musica italiana in Australia.

La sua voce è diventata simbolo di alcune delle campagne pubblicitarie più riconoscibili, con collaborazioni per marchi nazionali e internazionali come Coppa del Nonno, Chanteclair, Coca-Cola, Saratoga e Levi’s. Tra i suoi lavori più celebri anche il brano “Joy (I Feel Good, I Feel Fine)”, colonna sonora dello storico spot Coppa del Nonno, uno dei jingle più longevi e amati della pubblicità italiana.

La rassegna “Ridere d’agosto ma anche prima” rientra tra gli eventi vincitori del bando “Genova città dei Festival 2026” del Comune di Genova e gode del patrocinio di Regione Liguria.

I biglietti per gli spettacoli sono disponibili presso l’ufficio del Teatro Garage (via A. Repetto 18 r., Genova) negli orari indicati dall’organizzazione oppure online sul sito del Teatro Garage. La sera degli spettacoli le biglietterie aprono nelle aree di spettacolo a partire dalle ore 20.

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