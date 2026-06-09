Genova, piazza della Vittoria ospita domenica la prima tappa dell'Rds Summer Festival

Per la prima volta a Genova arriva la musica di Rds Summer Festival 2026.L'evento, gratuito, sarà domenica 14 giugno dalle 20:30, e porterà sul palco star della musica italiana: Annalisa, Cate Lumina, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Gaia, Gard, Irama, Kamrad, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Nicolò Filippucci, Pinguini Tattici Nucleari, Plasma e il genovese Sayf. Il capoluogo ligure sarà la prima tappa del tour.

"Quando una piazza si riempie di musica, la città si trasforma - commenta la sindaca, Silvia Salis - per questo sono felice che Rds abbia scelto Genova come data inaugurale del Summer Festival 2026, una prima volta che rappresenta anche un segnale del momento che la nostra città sta vivendo: Genova vuole parlare il linguaggio del presente, offrire opportunità, aprirsi". Gli speaker di Rds padroni di casa saranno Roberta Lanfranchi e Filippo Ferraro. Sul palco come sempre, ci saranno gli artisti in cima alle classifiche di streaming e vendite. Un villaggio aperto al pubblico permetterà inoltre di vivere esperienze uniche e indimenticabili, grazie ai brand partner dell'iniziativa. Anche quest'anno inoltre saranno trasmessi due speciali in prima serata a luglio su TV8 e Sky Uno che raccoglieranno il meglio delle quattro tappe per permettere anche al pubblico da casa di vivere tutte le emozioni del festival.

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