"Alfabeto Evento" tra parole, città e partecipazione per ripensare Genova

Il progetto “Alfabeto Evento" nasce all’interno del corso di design dell’evento dell’Università di Genova, con l’obiettivo di dare una struttura teorica a un ambito ancora poco codificato. Come spiega a Telenord Laura Arrighi, il lavoro prende forma dall’analisi di numerosi casi studio, da cui emergono parole chiave capaci non solo di definire, ma soprattutto di generare relazioni e nuove possibilità progettuali. Su questa base, Maddalena De Ferrari sottolinea l’importanza di un approccio aperto, ispirato al modello di Roland Barthes: un glossario non rigido ma in continua evoluzione, capace di ampliare il campo oltre gli aspetti tecnici e di marketing. Il progetto si arricchisce così di contributi eterogenei, provenienti da diverse esperienze e territori, mettendo in luce il legame reciproco tra eventi e città.

In questo contesto si inserisce anche la collaborazione con Alessia Cotta Ramusino, fondatrice del flashmob “100 donne vestite di rosso”. Il suo contributo evidenzia come l’evento possa diventare strumento di comunicazione sociale e impegno civile, trasformandosi in un vero e proprio prodotto di design capace di veicolare messaggi forti, come la lotta contro la violenza sulle donne.

Nel complesso, “Alphabet” si configura non come un’opera conclusa, ma come un progetto dinamico e partecipativo, destinato a crescere nel tempo attraverso nuove parole, esperienze e contributi.

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