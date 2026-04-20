Genova, nasce il Centro Studi Don Gallo. Attualizza il pensiero del sacerdote degli ultimi

Nasce a Genova una nuova realtà dedicata alla memoria e all’attualità del pensiero di Don Andrea Gallo. La Comunità di San Benedetto al Porto ha infatti annunciato l’istituzione del Centro Studi Don Gallo, sviluppato in collaborazione con il Laboratorio di Sociologia Visuale dell’Università di Genova.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di custodire, ma soprattutto attualizzare l’eredità culturale, sociale e politica del sacerdote genovese. L’intento è evitare che il suo pensiero resti confinato a una dimensione puramente commemorativa, trasformandolo invece in uno strumento capace di interpretare il presente e stimolare pratiche concrete di giustizia sociale, inclusione e partecipazione.

Al centro del progetto si trova l’Archivio Storico Don Gallo, già conservato dalla Comunità, che raccoglie una vasta documentazione: scritti, appunti, omelie, materiali audiovisivi e testimonianze che raccontano una vita spesa accanto ai più fragili. Grazie al nuovo Centro Studi, questo patrimonio sarà progressivamente ampliato, analizzato e diffuso, diventando una risorsa per attività di ricerca, formazione e impegno civile.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è Marco Malfatto, che evidenzia come ogni accesso all’archivio restituisca la straordinaria umanità e la sorprendente attualità del pensiero di Don Gallo. Temi come pace, diritti e inclusione, osserva, emergono con una lucidità tale da risultare ancora oggi estremamente pertinenti, grazie a una capacità analitica profonda e mai superficiale.

Proprio questa forte contemporaneità rappresenta il motore del Centro Studi: rendere accessibili e vivi i contenuti custoditi, affinché continuino a generare riflessione critica e nuove forme di impegno sociale.

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