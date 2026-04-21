Liguria settima regione per passione alla lettura

La Liguria è la settima regione italiana per passione alla lettura. È quanto emerge dal Book Lover Index (BLI) 2026, l'indice elaborato da Casinos.com in occasione della Giornata Mondiale del Libro del 23 aprile, che misura la passione per la lettura nelle 20 regioni italiane combinando dati ISTAT e tre indicatori Google basati sul volume di ricerche online: "libri da leggere", "libreria online" e "audiolibri".

Con il 45,5% dei residenti che ha letto almeno un libro nel tempo libero nell'ultimo anno, la Liguria è settima in Italia per quota di lettori secondo l'ISTAT. Nel BLI mantiene la stessa posizione con un punteggio di 80,9 su 100, trainata in particolare da un dato sugli audiolibri che la mette sul podio nazionale.

La regione che ascolta

Il dato che distingue la Liguria da tutte le altre regioni del Nord è il punteggio per "audiolibri": 96/100, secondo posto nazionale dietro solo alla Valle d'Aosta. I liguri ascoltano libri più di quasi tutti gli altri italiani. Un formato che si adatta bene a una regione con lunghi tragitti in auto lungo la costa e una popolazione abituata a tempi di spostamento significativi.

Per "libri da leggere" ottiene 89/100, settimo posto nazionale, in linea con la posizione in classifica. La query "libreria online" si ferma a 78/100, nella media delle altre regioni.

Il profilo del lettore ligure

Il lettore ligure ha fatto dell'audiolibro il suo formato preferito, collocandosi sul podio nazionale su quella query. Legge e ascolta, con una propensione al digitale superiore alla media. Un profilo moderno, che abbina la tradizione della lettura a un'apertura verso i nuovi formati.

Genova, con la sua storia di città portuale e crocevia culturale, contribuisce a un tessuto regionale in cui i libri, in qualunque formato, trovano terreno fertile.

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