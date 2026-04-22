Zena Ridens in scena al Carlo Felice per sostenere Airc e Gaslini nel ricordo di Giacomo De Martini

GENOVA - Dopo il grande successo dello scorso anno, lunedì 27 aprile il Teatro Carlo Felice ospita nuovamente “Zena Ridens”, lo spettacolo che unisce comicità e impegno per sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e l’Istituto Giannina Gaslini tramite la sua Fondazione Gaslininsieme ETS. Un appuntamento organizzato dal Comitato Jack per 1000, associazione benefica costituita nel 2023 da un gruppo di amici di Giacomo “Jack” De Martini, scomparso nel 2023. I biglietti sono disponibili presso il Teatro Carlo Felice e online su VivaTicket: www.vivaticket.com/it/ticket/zena-ridens/296633

A fare gli onori di casa in veste di presentatore ci sarà Daniele Ronchetti, che accoglierà sul palco alcuni tra i più amati campioni della risata ligure come: Enzo Paci, Andrea Di Marco, Daniele Raco, Leonardo Manera, Paolo Migone, Enrique Balbontin, Andrea Carlini, Marco Rinaldi e Andrea Possa, tutti a sostegno di AIRC e Gaslininsieme. Il ricavato della serata contribuirà, tra l’altro, a finanziare la seconda borsa di studio per la ricerca sul cancro intitolata a Giacomo De Martini e all’acquisto di un ecografo portatile di ultima generazione, ad alta risoluzione, da destinare ad esami al letto del piccolo paziente critico, per la UOC di Radiologia dell’Istituto Giannina Gaslini, consentendo così l’implementazione e il potenziamento della diagnostica ecografica.

Lo scorso anno la borsa di studio AIRC è stata assegnata alla dottoressa Ecem Tiryaki della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, che ha potuto testare l’efficacia di una nuova terapia oncologica non invasiva per tumori dei tessuti profondi in ambito clinico. Quest’anno la vincitrice è Valentina Frusca, che sarà presente in sala durante lo spettacolo. La ricercatrice sta conducendo un progetto di ricerca AIRC, presso l’Università degli Studi di Genova, focalizzato sullo studio di nanoarchitetture contenenti selenio come potenziale terapia efficace e tollerabile per i tumori orali. “Vincere questa borsa di studio è stato un traguardo molto importante e mi permetterà di proseguire il mio progetto di ricerca con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di nuove terapie per la prevenzione e la cura del cancro – ha dichiarato la dottoressa Frusca -. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il costante impegno del Comitato Jack per 1000 e la grande generosità del pubblico che ha partecipato a questo straordinario spettacolo. Ringrazio tutti di cuore per la fiducia nella ricerca e prometto di portare avanti il mio lavoro con grande determinazione, nel ricordo di Giacomo De Martini.”

Per la Fondazione Gaslininsieme ETS il ricavato dell’anno scorso è stato destinato all’acquisto del Sistema Ambient per Risonanza Magnetica per la UOC di Radiologia dell’Istituto Giannina Gaslini, che permette di trasmettere durante la risonanza cartoni animati, film, luci e immagini per rendere più confortevole l’esame trasformandolo in un viaggio immersivo e interattivo più vicino al mondo dei bambini. “La donazione dello scorso anno ha contribuito all’acquisto di un dispositivo a cui io tenevo molto perché ero sicura della sua importanza e per questo desideriamo ringraziare il Comitato Jack per Mille e tutti coloro che hanno partecipato allo spettacolo – ha dichiarato Maria Beatrice Damasio, direttore UOC Radiologia Istituto Giannina Gaslini. “Abbiamo realizzato quello che potremmo definire un cinema in risonanza che ha apportato dei benefici incredibili alla riuscita dello svolgimento dell’esame per i nostri piccoli pazienti”.

I biglietti dello spettacolo "Zena Ridens" sono disponibili a partire da un contributo di 17,50 euro presso la biglietteria del Teatro Carlo Felice durante gli orari di apertura, e online su VivaTicket: www.vivaticket.com/it/ticket/zena-ridens/296633

L’intero ricavato dell’evento, al netto delle spese organizzative, sarà devoluto in parti uguali a Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e Fondazione Gaslininsieme ETS.

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