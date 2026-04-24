Genova, Teatro Nazionale, rinnovata l’Assemblea: ex ministro Pinotti verso la presidenza
di R.S.
Designati dalla sindaca Salis anche Daniela Anselmi, Daniela Ilacqua, Michele Ispodamia, Enrico Ivaldi, Maurizio Luvizone e Alberta Nucatola
Nuova fase per il Teatro Nazionale di Genova, che si prepara a rinnovare i propri organi di governance per il prossimo quinquennio. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha ufficializzato la nomina dei sette rappresentanti indicati dal Comune all’interno dell’Assemblea della Fondazione, a seguito della naturale scadenza degli incarichi precedenti.
Il Comune, in qualità di socio istituzionale, partecipa infatti direttamente alla composizione dell’Assemblea insieme ad altri enti del territorio, tra cui Regione e Camera di Commercio. Sarà proprio questo organismo a procedere, nelle prossime settimane, alla designazione delle principali cariche: presidente, vicepresidente e consiglio di amministrazione, chiamati a guidare il teatro nei prossimi cinque anni.
Tra i nomi individuati spicca quello di Roberta Pinotti, già ministra della Difesa e attualmente alla guida del Polo nazionale della subacquea della Spezia, indicata da più parti come possibile futura presidente della Fondazione.
Completano la lista dei designati: l’avvocato Daniela Anselmi; Daniela Ilacqua, con esperienza nel settore crocieristico; gli avvocati Michele Ispodamia e Enrico Ivaldi; Maurizio Luvizone, esperto in gestione di organizzazioni culturali e non profit; e Alberta Nucatola, già responsabile amministrativa del Teatro.
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