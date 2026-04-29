Premio 'Montale - fuori di casa': vince Marco Ansaldo, scrittore e giornalista genovese

Verrà assegnato a Marco Ansaldo il premio Montale fuori di casa per la sezione giornalismo. La consegna avverrà il 7 maggio nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi a Genova.



Giornalista, analista geopolitico e scrittore, nella sua lunga carriera professionale Ansaldo ha saputo coniugare le radici liguri con la dimensione internazionale iscritta nel passato e nel futuro della sua città natale, Genova. Con questa premiazione continua e viene rilanciata la volontà di assegnare premi e riconoscimenti non solo a personaggi di livello nazionale che nulla abbiano a che vedere con la "genovesità", ma anche a quei genovesi che, o rimanendo nella propria città o avendo vissuto lontano da essa, abbiano traguardato una dimensione nazionale o internazionale, così come è avvenuto nella sua vita a Eugenio Montale.



Dopo aver premiato nel 2025 Alberto Diaspro, docente universitario di Fisica applicata al Dipartimento di Fisica dell'università di Genova, e direttore di Ricerca della linea Nanoscopy all'Istituto italiano di tecnologia di Genova, quest'anno viene assegnato il premio ad un altro "genovese internazionale". Questa espressione - si sottolinea - ben si addice a Marco Ansaldo, che è riuscito ad eccellere sia nel giornalismo, viaggiando nei principali teatri geopolitici del mondo, in particolare in Medio Oriente, Asia, Africa e America Latina, che nella letteratura.



Il premio nella sezione Giornalismo gli viene assegnato proprio in questo 2026 nel quale il quotidiano La Repubblica, per il quale Ansaldo per oltre trent'anni è stato una delle firme di punta, ricoprendo incarichi di grande rilievo internazionale, sta celebrando i suoi 50 anni di vita (1976-2026).

Il premio, patrocinato dal Comune di Genova (Assessorato alla Cultura) si avvale della sponsorizzazione della Fondazione cassa di risparmio di Genova e di Imperia e della collaborazione della Camera di commercio di Genova. A dialogare con Marco Ansaldo sarà l'ex ministro Andrea Orlando. A fine premiazione verranno donate al pubblico, sino ad esaurimento del numero, copie dell'ultimo libro di Marco Ansaldo, Mare nero (Marsilio).

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