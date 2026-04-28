Genova, il MEI festeggia quattro anni tra memoria e futuro: eventi, incontri e ingresso gratuito

Dal 1° al 16 maggio il MEI - Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana celebra il suo quarto anniversario con un ricco programma di iniziative dedicate al racconto dell’Italia nel mondo. Proiezioni, incontri e appuntamenti culturali accompagneranno il pubblico in un percorso che intreccia memoria storica, ricerca e valorizzazione delle eccellenze contemporanee, culminando con l’ingresso gratuito al museo nella giornata di sabato 16 maggio.

Le celebrazioni non si limiteranno a Genova, ma avranno una dimensione internazionale. Come sottolineato dal presidente del museo Paolo Masini, il compleanno sarà condiviso anche all’estero grazie a collaborazioni che porteranno le installazioni immersive del MEI in diversi Paesi, tra cui realtà museali in Sud America e Bulgaria, rendendo accessibili le storie dell’emigrazione italiana a un pubblico globale.

Il programma prende il via il 1° maggio con la proiezione di un cortometraggio dedicato agli Alpini all’estero, realizzato in occasione della 97ª Adunata Nazionale. L’iniziativa, ospitata nell’area d’ingresso del museo fino al 10 maggio, offre uno spunto di riflessione sul legame tra identità, appartenenza e presenza italiana nel mondo. L’8 maggio, inoltre, il museo accoglierà delegazioni internazionali per una visita guidata del percorso espositivo.

Il 12 maggio sarà invece dedicato all’approfondimento con la presentazione del Rapporto Italiani nel Mondo, progetto della Fondazione Migrantes che da oltre vent’anni analizza i fenomeni migratori italiani. L’incontro si concentrerà sui temi della famiglia e della genitorialità nei contesti di mobilità internazionale, con gli interventi della sociologa Delfina Licata e della giornalista Eleonora Voltolina, oltre al contributo della curatrice del museo Giorgia Barzetti. Le conclusioni saranno affidate a Gian Carlo Perego.

Il giorno successivo, 13 maggio, il MEI ospiterà la presentazione del Premio Eccellenza Italiana, ideato da Massimo Lucidi per valorizzare personalità e realtà che promuovono il cambiamento culturale e sociale attraverso i valori del Made in Italy. La giornata includerà momenti istituzionali, interventi di esperti e una visita guidata al museo.

Il 14 maggio sarà invece dedicato al ruolo di Genova nella storia delle migrazioni con l’incontro “Genova città della migrazione. Le rotte del sogno di un futuro migliore”. Tra i relatori, il sociologo Maurizio Ambrosini approfondirà il passato e il presente dei flussi migratori, evidenziando il ruolo strategico della città come porto di partenza e punto di arrivo.

Le celebrazioni si concluderanno il 16 maggio con una giornata di apertura gratuita del museo, pensata per coinvolgere un pubblico ampio e diversificato. In programma anche una visita guidata e un laboratorio per bambini, dedicati ai 150 anni della Grande Emigrazione, per raccontare in modo accessibile e coinvolgente le storie di milioni di italiani partiti verso nuovi orizzonti.

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