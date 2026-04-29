Naufragio dell'Andrea Doria: 70 anni dopo, "La valigia dei ricordi" racconta la storia del leggendario transatlantico

A Genova prende vita un evento teatrale speciale per ricordare, a settant’anni di distanza, il naufragio dell’Andrea Doria. Il 2 e 3 maggio 2026 debutta “La Valigia dei Ricordi – Emozioni, coraggio e Dolce Vita”, spettacolo itinerante e immersivo promosso da Genova Dreams APS insieme alla Compagnia Teatro Diacronico (foto Daruma Photo).

L’iniziativa, ospitata presso i Cantieri T. Mariotti S.p.A., non si concentra sulla tragedia in sé, ma sulla solidarietà e sul coraggio che permisero di salvare centinaia di vite. Il racconto prende forma da una valigia degli anni ’50 contenente una lettera autentica scritta da un musicista sopravvissuto al disastro: un documento che diventa il filo conduttore di una narrazione fatta di memoria e umanità.

Il pubblico sarà accompagnato in un percorso teatrale tra spazi trasformati in scenari narrativi, fino a salire a bordo di un’imbarcazione che diventa simbolicamente il luogo del ricordo. Qui prendono voce personaggi ispirati a passeggeri ed equipaggio, uniti da gesti di altruismo che vanno oltre ruoli e differenze sociali.

A completare l’esperienza, una mostra finale con reperti originali legati all’Andrea Doria e un ebook commemorativo consegnato agli spettatori. Lo spettacolo, della durata di circa un’ora, propone due repliche giornaliere e si arricchisce della collaborazione di realtà liguri, tra cui Nobile 1942, Preti 1851 ed Erga Edizioni.

Nel cast: Sophie Lamour, Deborah Carelli, Sabrina Flaccavento, Lorena Scarsi, Patrizia Mostacci, Barbara Castellano, Andrea Urbano, Alberto Cervelli, Paolo Vigo e Manuel Moreno.

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