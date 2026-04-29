Naufragio dell'Andrea Doria: 70 anni dopo, "La valigia dei ricordi" racconta la storia del leggendario transatlantico
di R.S.
Il racconto prende forma da una valigia degli anni ’50 contenente una lettera autentica scritta da un musicista sopravvissuto al disastro
A Genova prende vita un evento teatrale speciale per ricordare, a settant’anni di distanza, il naufragio dell’Andrea Doria. Il 2 e 3 maggio 2026 debutta “La Valigia dei Ricordi – Emozioni, coraggio e Dolce Vita”, spettacolo itinerante e immersivo promosso da Genova Dreams APS insieme alla Compagnia Teatro Diacronico (foto Daruma Photo).
L’iniziativa, ospitata presso i Cantieri T. Mariotti S.p.A., non si concentra sulla tragedia in sé, ma sulla solidarietà e sul coraggio che permisero di salvare centinaia di vite. Il racconto prende forma da una valigia degli anni ’50 contenente una lettera autentica scritta da un musicista sopravvissuto al disastro: un documento che diventa il filo conduttore di una narrazione fatta di memoria e umanità.
Il pubblico sarà accompagnato in un percorso teatrale tra spazi trasformati in scenari narrativi, fino a salire a bordo di un’imbarcazione che diventa simbolicamente il luogo del ricordo. Qui prendono voce personaggi ispirati a passeggeri ed equipaggio, uniti da gesti di altruismo che vanno oltre ruoli e differenze sociali.
A completare l’esperienza, una mostra finale con reperti originali legati all’Andrea Doria e un ebook commemorativo consegnato agli spettatori. Lo spettacolo, della durata di circa un’ora, propone due repliche giornaliere e si arricchisce della collaborazione di realtà liguri, tra cui Nobile 1942, Preti 1851 ed Erga Edizioni.
Nel cast: Sophie Lamour, Deborah Carelli, Sabrina Flaccavento, Lorena Scarsi, Patrizia Mostacci, Barbara Castellano, Andrea Urbano, Alberto Cervelli, Paolo Vigo e Manuel Moreno.
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