Genova, martedì la presentazione di Gaslini InCanto, il coro dell'Istituto Gaslini
di Redazione
Martedì 16 giugno, alle ore 21, presso la chiesa di Sant'Antonio in Boccadasse, si terrà la presentazione di Gaslini InCanto, il coro dell'Istituto Giannina Gaslini, composto da operatrici e operatori del Sistema Gaslini, coordinato dalla maestra Elsa Guerci.
Lo spettacolo inizierà con i saluti istituzionali e proseguirà con le esibizioni del Coro. Dopo l'emozionante flash mob andato in scena al Padiglione 20 davanti ai piccoli pazienti e alle loro famiglie alcuni giorni fa, martedì 16 giugno sarà l'occasione di presentare Gaslini InCanto ufficialmente, con un evento gratuito aperto a tutti e dedicato ad adulti e bambini.
Il coro è una delle tante attività che compongono il progetto "Mi prendo cura", sostenuto da Gaslininsieme ETS, dedicato a tutti gli operatori dell'Istituto, a cui sarà possibile contribuire con una donazione liberale o scegliendo i gadget solidali dedicati a Gaslini InCanto.
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