FestivalContrario, a Telenord Manuela Litro e Vera Marenco: "Ecco le stelle che accenderanno Castelvecchio di Rocca Barbena"

Musica, teatro, incontri, arte e spettacoli diffusi: sarà un'edizione ricca di appuntamenti quella di FestivalContrario, la rassegna culturale che torna ad animare Castelvecchio di Rocca Barbena e altri borghi del territorio. Ospiti a Liguria Live di Telenord, le organizzatrici Manuela Litro e Vera Marenco hanno presentato il programma della manifestazione, soffermandosi sulle novità e sugli eventi di punta di un cartellone pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età.





Nel corso dell'intervista hanno raccontato lo spirito del festival, che anche quest'anno punta a coniugare cultura, valorizzazione del territorio e partecipazione, proponendo un calendario variegato e itinerante. Un percorso tra spettacoli, concerti e momenti di approfondimento che trasformerà piazze, vicoli e spazi suggestivi del borgo in un grande palcoscenico a cielo aperto, con la partecipazione di artisti e ospiti di rilievo pronti ad "accendere" l'estate di Castelvecchio di Rocca Barbena.

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