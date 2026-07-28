La genovese Raffaella Griggi nuova conduttrice di "Chi l'ha visto?"

E' la giornalista genovese Raffaella Griggi, 53 anni, professionista dal 2000, la nuova conduttrice di "Chi l'ha visto?", lo storico programma di Raitre per molti anni guidato da Federica Sciarelli.

Dopo avere iniziato nella carta stampata, a Repubblica, Raffaella Griggi ha lavorato nelle tv regionali, tra le quali Telenord. Poi il grande balzo a livello nazionale con esperienze a Sky, La7 e Mediaset prima di approdare in Rai, dove per "Chi l'ha visto?" è stata autrice di numerosi scoop. Adesso una nuova, importante opportunità come conduttrice nella tv pubblica.

A Raffaella Griggi, ex pallavolista (ha giocato anche in serie B), grande tifosa della Sampdoria, un grande in bocca al lupo da parte dei colleghi di Telenord.

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