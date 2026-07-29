Cultura

Genova, Teatro Nazionale: Roberta Pinotti presidente, prima donna nella storia

di R.S.

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E' stata ministro della Difesa negli anni Dieci. Nel CdA anche Roberto Damonte, Ester Armanino, Michele Ispodamia e Alberta Nucatola

Genova, Teatro Nazionale: Roberta Pinotti presidente, prima donna nella storia
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Roberta Pinotti, ex ministro della Difesa, è la nuova Presidente del Teatro Nazionale di Genova. L'elezione è avvenuta nel corso dell'Assemblea dei Soci riunitasi nel pomeriggio di oggi, 29 luglio 2026, e segna una tappa storica per l'istituzione: Pinotti è infatti la prima donna a ricoprire questo incarico.

La neoeletta Presidente guiderà il nuovo Consiglio di Amministrazione, chiamato a consolidare il ruolo del Teatro Nazionale di Genova come eccellenza culturale e a rafforzarne la funzione di punto di riferimento per la vita artistica e la crescita della comunità.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da Roberta Pinotti, dall'avvocato Roberto Damonte, nominato vicepresidente, dalla dottoressa Ester Armanino, dall'avvocato Michele Ispodamia e dalla ragioniera Alberta Nucatola.

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