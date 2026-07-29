Savignone, un weekend di eventi tra concerti, cultura e sapori del territorio

Tre giorni all'insegna della musica, della cultura e della tradizione attendono Savignone. Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto il paese ospiterà un ricco calendario di appuntamenti, tutti a ingresso libero, distribuiti tra il Parco Comunale, la Biblioteca Elvezio Balabbio, la frazione Sorrivi e Piazza Italo Ghelfi.

L'apertura è in programma venerdì 31 luglio con la Festa di Sant'Alfonso e del Grano. Dalle 21 il Parco Comunale ospiterà il tradizionale mercatino di Sant'Alfonso, una cena a tema western e il concerto dei Green River, tribute band dei Creedence Clearwater Revival.

Sabato 1 agosto spazio alla cultura e alla musica. Alle 18, alla Biblioteca Elvezio Balabbio, nell'ambito degli Incontri in Biblioteca, sarà presentata la seconda edizione del volume Antola tra Genova e Po alla presenza dell'autore, l'architetto Matteo Marino.

Dalle 19 la frazione Sorrivi farà da cornice a una serata gastronomica dedicata alla farinata, accompagnata dalla musica dal vivo dei Sigma 2.0, con un repertorio rock che spazia dai Beatles ai grandi classici internazionali. La serata proseguirà alle 21.15 al Parco Comunale con il concerto dei Senza Patria, tribute band dei Nomadi, che ripercorrerà i più grandi successi dello storico gruppo emiliano.

La rassegna si concluderà domenica 2 agosto alle 21.15 in Piazza Italo Ghelfi con Tutto Battisti, spettacolo musicale dedicato alle canzoni di Lucio Battisti interpretate dalla band La collina dei ciliegi.

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