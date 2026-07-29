Spaccia Arte: un festival per reagire a degrado e dipendenze

Un festival che punta a coinvolgere tante persone, di ogni età, per far vivere una parte difficile di centro storico. Spaccia Arte racchiude nel nome un aspetto ironico, ma le finalità sono profonde e lodevoli. Tutto parte dal comitato Per Prè, con la presidentessa Cristiana Falavigna che, ai microfoni di Telenord entra nei dettagli dell'iniziativa, con una base di esclusivo volontariato, e con la preziosa collaborazione con il municipio Centro Est.

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