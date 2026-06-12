Parole spalancate: stasera trio internazionale di poeti, poi Omar Pedrini tra musica, letture e ricordi

Una serata che attraversa lingue, geografie e forme espressive diverse, unendo la poesia contemporanea internazionale alla musica d'autore italiana. Venerdì 12 giugno il Cortile Maggiore di Palazzo Ducale ospita un doppio appuntamento di grande rilievo all'interno di Parole Spalancate – Festival Internazionale di Poesia di Genova.

Alle ore 21 prende il via il Reading Internazionale, incontro dedicato alla poesia contemporanea con tre voci di straordinario interesse. Accanto a Giancarlo Pontiggia, tra i poeti più autorevoli e riconoscibili del panorama letterario italiano, saranno protagonisti Leanne Ellul, una delle voci più significative della poesia maltese contemporanea, recentemente pubblicata in Italia con Stanza Azzurra inventario (Edizioni della Meridiana), e il poeta belga Flor De Clerq, coinvolto anche nel progetto internazionale Poetry Unbound. Un'occasione preziosa per ascoltare poetiche differenti e scoprire come la parola continui a costruire ponti tra culture, esperienze e immaginari.

A seguire, alle ore 21.30, il festival accoglie il ritorno di Omar Pedrini con Parole e Note, un incontro-spettacolo che intreccia racconti, musica e poesia. Sul palco insieme al chitarrista Luca Borriello, Pedrini ripercorrerà episodi della propria carriera, riflessioni, letture e canzoni in una formula libera e coinvolgente.

Voce storica dei Timoria e figura chiave del rock italiano, Omar Pedrini è conosciuto come il "guerriero del rock" per la determinazione con cui ha attraversato la sua vicenda artistica e personale. Dopo l'esperienza con la celebre band bresciana, ha sviluppato un percorso solista originale, capace di fondere energia rock, scrittura poetica e atmosfere evocative. Il suo ritorno a Parole Spalancate si annuncia come uno dei momenti più attesi del festival: un incontro fatto di parole, musica, memoria e libertà creativa.

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