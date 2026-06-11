Genova, un nuovo murales a tema "Luzzati" per i 40 anni della scuola Mermi
di Claudio Baffico
In occasione dei 40 anni della scuola "Mermi", a Montesignano, in Media Valbisagno, è stato inaugurato un nuovo murales a tema "Luzzati", che rafforza così il rapporto tra il grande artista genovese e il territorio. I bambini della scuola elementare, coordinati da esperti e curatori, hanno dato vita a un grande lavoro, come testimoniano diversi artefici ai microfoni di Telenord.
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