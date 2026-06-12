Suq Festival, Genova apre le porte al dialogo: undici giorni tra teatro, culture e incontri

Torna al Porto Antico il Suq Festival, la manifestazione che da quasi trent’anni mette al centro l’incontro tra culture, linguaggi e comunità. La 28ª edizione si svolgerà dal 14 al 24 giugno, con un’anteprima teatrale il 13 giugno, e avrà come filo conduttore il tema “Attraversare i confini”. Un programma ricco di spettacoli, concerti, incontri, laboratori e proposte gastronomiche provenienti da tutto il mondo.

Festival – Nato nel 1999 da un’idea di Valentina Arcuri e Carla Peirolero, il Suq è diventato negli anni uno degli appuntamenti culturali più riconoscibili della città. La manifestazione, oggi diretta da Carla Peirolero e Bintou Ouattara, trasformerà ancora una volta Piazza delle Feste in un grande bazar multiculturale, con artigianato, cucine internazionali e momenti di confronto aperti al pubblico.

Anteprima – Ad aprire il cartellone, sabato 13 giugno alle 21, sarà Ascanio Celestini con “Poveri Cristi”, spettacolo dedicato alle periferie e alle persone ai margini della società. Accompagnato dalla musica dal vivo di Gianluca Casadei, l'artista proporrà una narrazione diversa a ogni replica, intrecciando storie di vite spesso invisibili.

Inaugurazione – Domenica 14 giugno il taglio del nastro ufficiale alle 18 con la partecipazione della sindaca Silvia Salis. La giornata sarà caratterizzata da due appuntamenti principali: l’omaggio a Goffredo Fofi, intitolato “Caro Goffredo”, e il concerto dei Bal O’Gadjo, gruppo francese che fonde sonorità dell’Europa orientale e mediterranea.

Riconoscimenti – Tra le novità dell’edizione 2026 figurano il riconoscimento dell’UNAR, l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, che si aggiunge al patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO. Confermata anche l’attenzione alla sostenibilità ambientale con il progetto EcoSuq e l’impegno plastic free.

Partecipazione – Tutti gli eventi sono a ingresso libero, ad eccezione degli spettacoli teatrali. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale del festival.

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