Viaggio di nozze di Taylor Swift, perde consistenza l'ipotesi Portofino

L’attesa attorno alle possibili nozze tra Taylor Swift e Travis Kelce continua ad alimentare indiscrezioni e ipotesi in tutto il mondo. Sebbene non siano ancora arrivate conferme ufficiali né sulla data del matrimonio né sul programma del successivo viaggio di nozze, gli esperti di gossip e i media statunitensi sono concordi nel ritenere che l’evento sarà uno dei più seguiti dell’estate 2026. E tra le possibili destinazioni della coppia spunta anche l’Italia, con un’attenzione particolare rivolta alla Liguria.

Sul fronte della cerimonia, le date considerate più plausibili restano due: il 13 giugno nel Rhode Island e il 3 luglio a New York. Se la prima opzione affascina i fan per il forte legame della cantante con il numero 13 e per la presenza della sua prestigiosa proprietà nel Rhode Island, è la seconda a raccogliere il maggior numero di consensi tra gli addetti ai lavori.

Qualora il matrimonio si celebrasse davvero a New York, non mancherebbero le location iconiche. Tra le ipotesi circolate figurano Central Park, il Rockefeller Center, la New York Public Library e il Radio City Music Hall. Tuttavia, la struttura che sembra attirare maggiormente l’attenzione è il Madison Square Garden, scelto non solo per il suo prestigio ma anche per le garanzie di riservatezza che potrebbe offrire agli sposi e ai loro ospiti. L’assenza di punti di osservazione dall’esterno e gli accessi privati attraverso l’area sotterranea rappresenterebbero infatti elementi particolarmente apprezzati dall’entourage della popstar.

Anche la luna di miele sarebbe già oggetto di pianificazione. Secondo indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti, la coppia avrebbe informato amici e familiari più stretti di tenersi liberi nei giorni immediatamente successivi al matrimonio. Un dettaglio che lascia immaginare un viaggio organizzato nei minimi particolari, con particolare attenzione alla privacy e alla gestione della pressione mediatica.

Fino a pochi mesi fa, tra le mete più suggestive figurava Portofino, località che Taylor Swift ha più volte omaggiato indirettamente attraverso riferimenti artistici e iniziative legate al suo ultimo progetto discografico. La cittadina ligure era stata indicata da molti fan come una possibile tappa romantica del viaggio, anche grazie al legame instaurato negli ultimi tempi tra la cantante e il territorio.

Oggi, però, questa eventualità appare meno probabile. Le informazioni disponibili suggeriscono che il viaggio potrebbe iniziare alle Bahamas, per poi proseguire tra Europa e Asia nell’arco di circa un mese. Tra le destinazioni europee più accreditate figurano la Costa Azzurra, alcuni castelli in Irlanda, la Croazia e diverse località italiane. La parte finale dell’itinerario dovrebbe invece svilupparsi in paesi come Indonesia e Vietnam, con soggiorni in resort esclusivi raggiungibili soltanto tramite elicottero o idrovolante.

A frenare l’ipotesi di un soggiorno prolungato a Portofino sarebbero soprattutto ragioni logistiche e di sicurezza. La conformazione del borgo, molto apprezzata dai turisti e dai fotografi, renderebbe particolarmente difficile garantire il livello di riservatezza richiesto da una delle celebrità più seguite al mondo. Inoltre, le strutture ricettive della zona non sempre consentono il cosiddetto “buyout totale”, ovvero l’affitto esclusivo dell’intera proprietà per più giorni consecutivi.

Per questo motivo, secondo diverse indiscrezioni, la scelta italiana potrebbe ricadere sull’Hotel Passalacqua di Moltrasio, sul Lago di Como, una soluzione che offrirebbe maggiore discrezione e un controllo più efficace degli accessi.

Ciò non esclude comunque una visita lampo in Liguria. Taylor Swift e Travis Kelce potrebbero decidere di concedersi qualche ora a Portofino, raggiungendola con uno yacht privato o in elicottero. Un’eventuale apparizione che, seppur breve, sarebbe sufficiente a trasformare il borgo ligure in uno dei luoghi più osservati dell’estate.

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