Genova, torna "Luoghi narranti", la cultura itinerante tra lettura e riscoperta del territorio

Torna nel municipio Centro Est la fortunata iniziativa "Luoghi narranti", occasione per unire aspetti legati alla valorizzazione del territorio con importanti aspetti culturali. La presentazione di libri in luoghi particolari e non usuali rappresenta anche un modo per avvicinare i cittadini in luoghi troppo spesso considerati a rischio, e che invece grazie a eventi come questo consente alla popolazione di viverli e riappropriarsene fino in fondo. La conferma arriva ai microfoni di Telenord dalla consigliera municipale Adele Rossi.

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