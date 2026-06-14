Genova, Solstizio d'Estate: torna il “Club Clandestino Gotico”: un viaggio immersivo tra letteratura e mistero
di R.P.
L’evento si sviluppa come un’esperienza partecipativa in cui il pubblico non è semplice spettatore, ma parte attiva della narrazione
Nel giorno del Solstizio d’Estate, quando la luce raggiunge il suo apice e le tradizioni popolari evocano il confine sottile tra ciò che è visibile e ciò che resta nascosto, il centro storico di Genova si prepara a trasformarsi in un palcoscenico diffuso per il ritorno del Club Clandestino Gotico, evento immersivo dedicato alla letteratura dell’Ottocento e alle atmosfere del mistero.
L’appuntamento è fissato per il 21 giugno 2026 alle ore 21, con un percorso itinerante che guiderà i partecipanti tra vicoli, piazze e scorci nascosti della città, reinterpretati per l’occasione come un teatro a cielo aperto in cui storia, immaginazione e leggenda si intrecciano.
L’esperienza prende ispirazione dalle opere e dalle suggestioni di autori come Lord Byron, Mary Shelley, Bram Stoker e Oscar Wilde, proponendo un viaggio narrativo fatto di incontri con personaggi enigmatici, letture di testi poetici e brani della tradizione gotica europea, oltre a enigmi e simboli da decifrare lungo il percorso.
L’evento si sviluppa come un’esperienza partecipativa in cui il pubblico non è semplice spettatore, ma parte attiva della narrazione. Tra un’ambientazione e l’altra, sono previsti momenti di intrattenimento e convivialità, con degustazioni di liquori ispirati alle atmosfere ottocentesche, giochi letterari e richiami ai salotti aristocratici del XIX secolo.
Il progetto si fonda sull’idea del Solstizio come momento di passaggio simbolico, una notte sospesa tra realtà e mito in cui la città diventa spazio narrativo aperto. In questo contesto, il Club Clandestino Gotico propone un’esperienza che unisce teatro, cultura e gioco, invitando a riscoprire il centro storico attraverso una lente immaginifica e letteraria.
Il percorso si chiude con un invito rivolto ai partecipanti a lasciarsi guidare dalla curiosità e dall’immaginazione, in una città dove ogni vicolo può trasformarsi in racconto e ogni ombra in possibile storia.
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