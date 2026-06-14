Le Farfalle Rosa volano per la prevenzione: moda, coraggio e rinascita nel progetto di Antonella Luberti
di Carlotta Nicoletti
Oltre al messaggio di prevenzione, la sfilata rappresenta infatti un'importante occasione di sostegno psicologico
Ospite negli studi di Telenord, durante la trasmissione Liguria Live, Antonella Luberti ha raccontato il significato e il valore della "Sfilata delle Farfalle Rosa", un evento che unisce moda, solidarietà e sensibilizzazione sul tema della prevenzione oncologica.
La manifestazione è dedicata alle donne che stanno affrontando o hanno superato un percorso oncologico, in particolare legato ai tumori al seno e ginecologici. Protagoniste della sfilata sono proprio le pazienti che, insieme a dottoresse e infermiere, indossano per un giorno i panni delle modelle, salendo in passerella per celebrare la vita, la forza interiore e la capacità di rinascere dopo la malattia.
La "Sfilata delle Farfalle Rosa" è un progetto itinerante che tocca diverse città italiane. A Genova l'evento si è svolto all'Isola delle Chiatte, nel Porto Antico, e nelle precedenti edizioni ha trovato una cornice prestigiosa nella Sala delle Grida di Palazzo della Borsa.
L'iniziativa nasce da un'idea di Antonella Luberti, ex modella e oggi autrice e regista dell'evento, che ha vissuto in prima persona l'esperienza della malattia e ne è uscita vincitrice. Proprio da questa esperienza è nato il desiderio di offrire alle altre donne un momento speciale, capace di restituire fiducia, autostima e serenità.
Oltre al messaggio di prevenzione, la sfilata rappresenta infatti un'importante occasione di sostegno psicologico: per una sera le partecipanti possono riscoprirsi belle, protagoniste e piene di energia, lasciando sullo sfondo le difficoltà del percorso terapeutico.
Un evento che, attraverso la bellezza e la condivisione, trasmette un messaggio forte e universale: la prevenzione salva la vita e la speranza può sempre tornare a volare, proprio come una farfalla.
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