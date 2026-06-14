Le Farfalle Rosa volano per la prevenzione: moda, coraggio e rinascita nel progetto di Antonella Luberti

Ospite negli studi di Telenord, durante la trasmissione Liguria Live, Antonella Luberti ha raccontato il significato e il valore della "Sfilata delle Farfalle Rosa", un evento che unisce moda, solidarietà e sensibilizzazione sul tema della prevenzione oncologica.





La manifestazione è dedicata alle donne che stanno affrontando o hanno superato un percorso oncologico, in particolare legato ai tumori al seno e ginecologici. Protagoniste della sfilata sono proprio le pazienti che, insieme a dottoresse e infermiere, indossano per un giorno i panni delle modelle, salendo in passerella per celebrare la vita, la forza interiore e la capacità di rinascere dopo la malattia.





La "Sfilata delle Farfalle Rosa" è un progetto itinerante che tocca diverse città italiane. A Genova l'evento si è svolto all'Isola delle Chiatte, nel Porto Antico, e nelle precedenti edizioni ha trovato una cornice prestigiosa nella Sala delle Grida di Palazzo della Borsa.





L'iniziativa nasce da un'idea di Antonella Luberti, ex modella e oggi autrice e regista dell'evento, che ha vissuto in prima persona l'esperienza della malattia e ne è uscita vincitrice. Proprio da questa esperienza è nato il desiderio di offrire alle altre donne un momento speciale, capace di restituire fiducia, autostima e serenità.





Oltre al messaggio di prevenzione, la sfilata rappresenta infatti un'importante occasione di sostegno psicologico: per una sera le partecipanti possono riscoprirsi belle, protagoniste e piene di energia, lasciando sullo sfondo le difficoltà del percorso terapeutico.





Un evento che, attraverso la bellezza e la condivisione, trasmette un messaggio forte e universale: la prevenzione salva la vita e la speranza può sempre tornare a volare, proprio come una farfalla.

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