Neri Marcorè a Genova: “Un applauso vale più di mille like”

Al Teatro Ivo Chiesa di Genova, fino al 2 maggio, Neri Marcorè è protagonista di “Mi fa male il mondo”, uno spettacolo che si muove nel solco del teatro-canzone, genere reso celebre da Giorgio Gaber.

Lo spettacolo alterna racconto, riflessione e musica, offrendo uno sguardo sul presente fatto di ironia e attenzione critica. Marcorè affronta temi legati alla vita quotidiana, ai social e ai cambiamenti della società, mantenendo un tono leggero ma mai superficiale. Il pubblico viene coinvolto in un percorso che fa sorridere e allo stesso tempo invita a pensare.

Il legame con Gaber è evidente, ma non si tratta di una semplice riproposizione. Insieme al regista Giorgio Gallione, Marcorè rilegge e riporta in scena materiali che hanno segnato la storia del teatro italiano, restituendoli con una sensibilità contemporanea. È un lavoro che nasce da un’esigenza profonda, artistica ma anche civile: tornare a interrogarsi sul presente attraverso parole e musica.

Fondamentale, in questo percorso, è l’eredità condivisa da Gaber con Sandro Luporini. I loro testi hanno raccontato per anni vizi, paure e contraddizioni della società, mescolando ironia e lucidità. Lo spettacolo riprende quello sguardo e lo riattualizza, entrando idealmente nel laboratorio creativo dei due autori per farne emergere ancora oggi la forza.

“Mi fa male il mondo” diventa così più di un semplice spettacolo: è un’occasione per riscoprire il valore del teatro come luogo di incontro reale. In un’epoca dominata dalla comunicazione digitale, Alla domanda se è più importante un applauso o 1000 like sui social, Marcorè risponde senza alcun dubbio: un applauso vale molto più di qualsiasi interazione online.

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