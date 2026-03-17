Genova, 'Segni Modernisti', quando architettura e tipografia parlano la stessa lingua

Giovedì 19 marzo 2026, dalle ore 17 alle 19, l’Auditorium Gabrielli di Genova ospita la conferenza “Gli Alfabeti e i Modernisti”, un incontro dedicato al dialogo tra architettura e disegno tipografico nella prima metà del Novecento. L’evento, a cura della Fondazione Ordine Architetti PPC di Genova, è a ingresso libero su iscrizione tramite Formagenova.it.

Se nell’architettura classica le epigrafi avevano soprattutto una funzione celebrativa, con l’avvento del Modernismo l’iscrizione diventa parte integrante del progetto: non solo comunica, ma costruisce forma e identità. In questo scenario, la tipografia si trasforma in strumento progettuale vero e proprio, portando gli architetti a ideare caratteri su misura per ogni opera e contribuendo alla nascita di un nuovo linguaggio visivo.

Diffusasi tra Europa settentrionale e Stati Uniti, l’estetica modernista trova in Italia una rilettura originale grazie al lavoro dei type designer, che sviluppano varianti destinate a influenzare profondamente la comunicazione e la produzione tipografica, consolidando un codice grafico già sperimentato anche nell’archigrafia monumentale.

Moderato da Andrea Michelini, vicepresidente della Fondazione, l’incontro esplora questa fertile intersezione tra discipline. Il percorso prende avvio dal volume Alfabeti Modernisti Italiani (Lazy Dog Press, 2025) di Luca Lattuga, offrendo un’analisi comparativa tra contesto internazionale e declinazioni italiane, con uno sguardo anche agli esempi presenti sul territorio genovese.

Interverranno Luca Lattuga, Paolo Rusconi, Veronica Bassini, James Clough e Gian Luca Porcile, protagonisti di un confronto che intreccia ricerca, storia e progetto.

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