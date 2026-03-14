"Torna la Madonna", mostra al Museo della Ceramica per i festeggiamenti cittadini

In occasione della festa della Madonna della Misericordia, patrona della città di Savona, il Museo della Ceramica propone una giornata speciale dedicata alla tradizione mariana del territorio.



Mercoledì 18 marzo il museo aprirà straordinariamente al pubblico dalle 15 alle 18, offrendo l’opportunità di scoprire sei nuove opere entrate a far parte delle collezioni grazie alle acquisizioni realizzate dalla Fondazione De Mari CR Savona nel corso del 2025. Le nuove acquisizioni comprendono tre sculture a tutto tondo e tre contenitori d’uso farmaceutico e devozionale, manufatti che arricchiscono la collezione del museo offrendo nuovi spunti di riflessione sulla crono-tipologia delle forme e dei decori e contribuendo ad arricchire il racconto iconografico dedicato alla Madonna della Misericordia.

Per l’occasione, l’accesso al primo piano del museo, dove saranno esposte le sei opere inedite, sarà gratuito per tutta la giornata del 18 marzo. Con l’acquisto del biglietto invece, sarà possibile visitare la mostra “Nel tempo del Déco. Albisola 1925”, la straordinaria retrospettiva sullo stile Albisola 1925 che da ottobre ad oggi ha portato oltre 7500 visitatori nelle sale del museo.

La celebrazione proseguirà anche sul piano editoriale con la stampa di una nuova edizione aggiornata del catalogo “Ho visto la Madonna!”, pubblicato originariamente in occasione dell’omonima mostra allestita nella primavera del 2023 tra il Museo della Ceramica e gli spazi del Complesso della Cattedrale di Savona.

La nuova edizione integra la narrazione delle recenti acquisizioni della Fondazione De Mari CR Savona, mantenendo i contributi storico-artistici che avevano caratterizzato la prima pubblicazione.

Anche il bookshop del museo parteciperà alle celebrazioni con una proposta tematica dedicata alla tradizione mariana savonese.

Saranno infatti presenti alcune sculture che raccontano l’apparizione della Madonna della Misericordia al Beato Botta, realizzate in versione “macachi” dall’associazione Macachi Lab, reinterpretazione contemporanea della storica tradizione ceramica locale.

Una giornata che unisce devozione, storia e artigianato, offrendo al pubblico l’occasione di riscoprire uno dei simboli più profondi dell’identità savonese attraverso la ceramica e il patrimonio del museo.

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