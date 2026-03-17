North Wind: in un concerto il respiro della tradizione irlandese fra storia e contemporaneità

L’Associazione Culturale “Pasquale Anfossi” presenta North Wind, un concerto che si terrà sabato 21 marzo 2026 alle ore 17 nel suggestivo Loggiato della chiesa di Santa Maria di Castello a Genova. L’evento si inserisce nel clima della Festa di San Patrizio, celebrata ogni 17 marzo in onore del patrono d’Irlanda, e propone un viaggio musicale tra tradizione e innovazione.

Protagonista è il trio North Wind, formato da Tola Custy (violino e viola), Michel Balatti (flauti) e Tom Stearn (voce, bouzouki e chitarra): tre artisti di diversa provenienza uniti da una profonda passione per la musica tradizionale e da una forte apertura alla sperimentazione sonora. Il programma attraversa repertori provenienti da Irlanda, Scozia, Inghilterra, Bretagna, nord Italia, Scandinavia e Stati Uniti, intrecciando brani tradizionali e composizioni originali in arrangiamenti essenziali ma ricchi di atmosfera.

La musica di North Wind si muove tra momenti intimi e passaggi di grande intensità, dando vita a un flusso sonoro dinamico che accompagna l’ascoltatore in un dialogo continuo tra memoria e contemporaneità. La tradizione viene così reinterpretata come un linguaggio vivo, capace di evolversi senza perdere il legame con le proprie radici.

Il concerto si inserisce inoltre nelle celebrazioni per il ventennale del riconoscimento UNESCO ai Palazzi dei Rolli di Genova, valorizzando il patrimonio storico cittadino attraverso l’incontro con linguaggi musicali internazionali. La cornice del Loggiato di Santa Maria di Castello, con la sua atmosfera raccolta e suggestiva, offre lo spazio ideale per esaltare le sfumature di questo repertorio.

Prima del concerto, alle ore 16, sarà possibile partecipare a una visita guidata della chiesa, a cura dell’Associazione Culturale Santa Maria di Castello.

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