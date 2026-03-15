Genova, “Il mare al centro”: l’archeologa Loredana Sist racconta il legame tra l’Egitto e i due mari
di R.S.
L’incontro, nel quadro del ciclo ideato e diretto da Sergio Maifredi, si terrà giovedì 17 marzo alle ore 17 a Palazzo San Giorgio,
Prosegue a Genova la rassegna culturale “Il mare al centro”, ideata e diretta da Sergio Maifredi, con un nuovo appuntamento dedicato alla storia e alle connessioni del Mediterraneo.
L’incontro si terrà giovedì 17 marzo alle ore 17 a Palazzo San Giorgio, e vedrà protagonista l’archeologa Loredana Sist (autrice della foto della Piramide di Cheope) che interverrà con la conferenza “L’Egitto e i due mari”.
L’appuntamento offrirà uno sguardo approfondito sul rapporto tra l’antico Egitto e i suoi due principali sbocchi marittimi, il Mediterraneo e il Mar Rosso, rotte fondamentali per i commerci, gli scambi culturali e le relazioni tra civiltà nel corso dei secoli.
La rassegna “Il mare al centro”, organizzata da Teatro Pubblico Ligure, è stata ideata appositamente per Ports of Genoa – Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale con l’obiettivo di valorizzare il mare come spazio di incontro, conoscenza e dialogo tra popoli e culture.
L’iniziativa è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Liguria e del Comune di Genova, e con il patrocinio dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile.
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