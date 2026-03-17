Tribunale di Genova, una mostra per le "Rose Spezzate": il ricordo dei 27 magistrati caduti

I volti, le storie e il sacrificio di chi ha pagato con la vita la fedeltà alla Costituzione entrano permanentemente nel Palazzo di Giustizia. Verrà inaugurata il 19 marzo alle ore 12, nel loggiato al settimo piano del Tribunale di Genova, la mostra fotografica "Le rose spezzate - Frammenti di vita", un omaggio ai 27 magistrati assassinati dalla mafia e dal terrorismo.

La scelta del 19 marzo non è casuale: ricorre infatti l’anniversario dell’omicidio di Guido Galli, ucciso nel 1980 dai terroristi di Prima Linea. All'evento parteciperanno il presidente dell'ANM ligure Federico Manotti, la presidente della Corte d'Appello Elisabetta Vidali, e Alessandra Galli, referente ligure del Comitato "Giusto dire no". Per i saluti istituzionali sarà presente la sindaca Silvia Salis.

Il presidente Manotti ha sottolineato il valore civile dell'iniziativa in un momento storico delicato per l'ordine giudiziario: "In un periodo in cui la magistratura viene duramente attaccata e si cerca di delegittimarla, abbiamo deciso di ricordare i colleghi caduti solo perché hanno fatto il loro dovere. Vogliamo tenere accesa la luce sul loro sacrificio: i loro valori sono gli stessi che cerchiamo di praticare quotidianamente nel rispetto della Costituzione".

La mattinata si aprirà con un momento di ulteriore riflessione storica: Federico Manotti e il presidente dell'Anpi Genova, Massimo Bisca, commemoreranno i magistrati caduti nella lotta di Resistenza, deponendo una corona presso la targa all'ingresso del Palazzo di Giustizia. La mostra, dopo l'inaugurazione ufficiale, sarà aperta al pubblico e fruibile per la cittadinanza a partire dal 1° aprile.

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