Concerto di Pasqua: la Camerata Vocalis suonerà alla Chiesa di Santa Marta

Una serata dove la grande tradizione corale europea incontra la solidarietà genovese. Sabato 21 marzo 2026, alle ore 20.00, la suggestiva Chiesa di Santa Marta aprirà le porte alla Camerata Vocalis, il prestigioso coro da camera dell’Università di Tubinga, per un evento che celebra la rinascita primaverile e l’imminente Pasqua attraverso il linguaggio universale della musica a cappella.

L’iniziativa è promossa dal Rotary Club Genova Est, legato da oltre sei decenni a quello della città tedesca. Non si tratta solo di uno scambio culturale, ma di un impegno concreto verso la comunità locale. L’ingresso al concerto è infatti a offerta libera e l’intero ricavato sarà devoluto alla Veneranda Compagnia di Misericordia. La storica confraternita, nata nel 1464, utilizzerà i fondi per sostenere i progetti di accoglienza e reintegrazione sociale dei detenuti nelle carceri genovesi.

Il programma musicale promette un viaggio spirituale e raffinato tra epoche e stili. Sotto la direzione di Philipp Amelung, l’ensemble eseguirà capolavori di autori sacri e romantici come Heinrich Schütz, Johann Bach, Clara Schumann e gli inglesi Arthur Sullivan e Ralph Vaughan Williams. Non mancherà uno sguardo al presente, con l’inserimento in scaletta di due composizioni contemporanee firmate da Martino Vergnaghi.

Fondata nel 1973, la Camerata Vocalis rappresenta una realtà unica nel panorama internazionale. La sua forza risiede nella composizione: oltre il 90% dei membri è costituito da studenti universitari non professionisti della musica, provenienti da facoltà diverse come chimica, diritto e informatica. Questa varietà dona al coro un suono dinamico e un’energia comunicativa che ha già conquistato le platee di tre continenti durante le loro tournée mondiali.

L’appuntamento di sabato 21 marzo si preannuncia dunque come un momento di grande intensità artistica, capace di trasformare una serata di musica in un gesto tangibile di speranza e sostegno per chi vive la realtà del carcere.

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