Zerodiciannove 2026: Savona accende la quarta edizione del Festival delle Storie
di Anna Li Vigni
Piazza Sisto IV, cuore della città, è diventata, nel giorno dell’inaugurazione, una grande tela da immaginare. disegnare e colorare
Zerodiciannove – Festival delle Storie di Savona, l’evento dedicato a bambini e ragazzi che animerà la città fino a martedì 5 maggio 2026.
Il festival, arrivato alla quarta edizione, propone incontri, laboratori e spettacoli in diversi luoghi di Savona. Il tema di quest’anno, “Rotte (Interiori)”, invita a esplorare emozioni e relazioni attraverso storie e attività creative.
il festival è promosso dal Comune di Savona – Città che legge e organizzato dalla Fondazione Museo della Ceramica di Savona ETS.
Dopo l’apertura di sabato in Piazza Sisto IV, con una grande festa per famiglie e giovani, il programma prevede appuntamenti nelle scuole, biblioteche e spazi culturali.
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