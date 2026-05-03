Zerodiciannove 2026: Savona accende la quarta edizione del Festival delle Storie

Zerodiciannove – Festival delle Storie di Savona, l’evento dedicato a bambini e ragazzi che animerà la città fino a martedì 5 maggio 2026.

Il festival, arrivato alla quarta edizione, propone incontri, laboratori e spettacoli in diversi luoghi di Savona. Il tema di quest’anno, “Rotte (Interiori)”, invita a esplorare emozioni e relazioni attraverso storie e attività creative.

il festival è promosso dal Comune di Savona – Città che legge e organizzato dalla Fondazione Museo della Ceramica di Savona ETS.

Dopo l’apertura di sabato in Piazza Sisto IV, con una grande festa per famiglie e giovani, il programma prevede appuntamenti nelle scuole, biblioteche e spazi culturali.

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