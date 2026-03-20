Teatro Sociale di Camogli: Ravazzi riporta in scena l'opera lirica

Da Ernani al Barbiere di Siviglia, da Lucia di Lammermoor a La Bohème fino a Cavalleria rusticana: nel lungo e complesso percorso del Teatro Sociale di Camogli, nato per volontà della ricca borghesia mercantile, l’opera lirica ha sempre avuto un ruolo centrale fin dalla sua inaugurazione nel 1876. Dopo diversi decenni di assenza, l’opera tornerà quest’estate nello splendido teatro camoglino, grazie a un accordo tra il sovrintendente Giuseppe Acquaviva e l’Associazione Spazio Musica. Nei mesi di luglio e agosto saranno organizzati corsi di perfezionamento e verranno messi in scena due titoli di grande richiamo: Così fan tutte di Mozart e Rigoletto di Verdi.

L’associazione, attiva dal 1978 sotto la direzione della cantante Gabriella Ravazzi e la presidenza di Manlio Palumbo, ha operato per molti anni nel ponente ligure, tra Diano Marina, Imperia, Bordighera e Loano. "Abbiamo sempre prestato grande attenzione alla produzione contemporanea", spiega Ravazzi, cantante versatile con un repertorio molto ampio. Tra le iniziative più significative realizzate a Imperia c’era una giornata annuale dedicata a un compositore contemporaneo. Nel 1994 l’associazione si è trasferita a Orvieto, continuando le proprie attività fino alla scorsa estate.

"Quest’anno torniamo volentieri in Liguria, con l’intento di instaurare una collaborazione più diretta rispetto a quella di Orvieto, dove l’organizzazione del teatro era interamente a nostro carico. Qui, invece, lavoreremo fianco a fianco con il sovrintendente Acquaviva", commenta Ravazzi. Nei mesi di luglio e agosto saranno organizzati laboratori lirici per cantanti, direttori d’opera e maestri collaboratori. "Siamo stati i primi a organizzare un concorso per direttori d’opera e ad aprire in Italia un corso per pianisti accompagnatori", ricorda. Le date degli spettacoli sono: Così fan tutte il 30 e 31 luglio e il 1° agosto; Rigoletto il 27, 28 e 29 agosto.

Con una carriera internazionale di oltre quarant’anni, Gabriella Ravazzi ha calcato palcoscenici prestigiosi come quelli della Scala, di Parigi e Barcellona. "Tra i ricordi più belli, un meraviglioso Gallo d’oro di Rimski-Korsakov diretto da Menotti a Trieste", racconta. Alla carriera da interprete ha sempre affiancato l’attività didattica: nella sua casa genovese arrivano continuamente giovani cantanti da tutto il mondo. "Tra le soddisfazioni più grandi, ricordo Erica Grimaldi, Elena Belfiore e Raga El Din, un tenore egiziano che sta costruendo una carriera eccellente".

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