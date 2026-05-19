Genova, Ánemos Festival: due giorni tra benessere, cultura e pratiche olistiche

Dopo il sold out del primo weekend e oltre 400 partecipanti coinvolti in più di 100 attività diffuse in città, Ánemos Festival entra nel vivo con il secondo appuntamento dell’edizione 2026. Sabato 23 e domenica 24 maggio la manifestazione approda a Palazzo della Meridiana, che diventa per due giorni il cuore simbolico del festival con il titolo “Ánemos | Benessere & Cultura”.

Il palazzo storico genovese si trasforma in uno spazio immersivo e multidisciplinare, ospitando oltre 35 appuntamenti tra pratiche corporee, workshop, talk, performance artistiche, esperienze sonore e visite guidate alla mostra “Futurismo” e agli ambienti monumentali della dimora. Di questi eventi, 19 saranno gratuiti, con numerose attività che registrano già il tutto esaurito o gli ultimi posti disponibili.

Il programma propone un dialogo continuo tra benessere contemporaneo e ricerca interiore, intrecciando discipline olistiche, cultura e arti performative. Tra le attività in calendario figurano yoga del Kashmir, hatha yoga, yin yoga, mandala yoga, osteoyoga, animal flow e sessioni di mindfulness e meditazione, anche negli spazi verdi del palazzo. A queste si affiancano esperienze più esperienziali come bagni sonori, ecstatic dance e performance immersive.

Ampio spazio è dedicato anche ai workshop e agli incontri divulgativi su temi legati al corpo e alla salute: dal Feng Shui alla neuroauricoloterapia, dallo shiatsu al microbiota, fino alla nutrizione e al benessere emozionale. Un panel di professionisti tra terapeuti, medici, nutrizionisti e divulgatori scientifici arricchisce il programma con contributi trasversali tra ricerca e pratiche quotidiane del benessere.

Accanto alla dimensione olistica, il festival ospita anche momenti culturali e artistici: presentazioni editoriali, talk e incontri dedicati alla scrittura, all’identità e ai linguaggi contemporanei. Tra questi, la presentazione del graphic novel L’Ankus del Re, incontri sulla scrittura autobiografica e un dialogo tra sport e narrazione con il talk “Corsa e scrittura, gemelle diverse”.

Particolare rilievo è riservato al progetto “Contemporary Woman”, percorso speciale dell’edizione 2026 che affronta i temi dell’identità femminile, delle relazioni e della trasformazione personale attraverso laboratori, ascolto, scrittura e pratiche corporee.

Le due giornate si concluderanno con eventi performativi e musicali aperti al pubblico, tra cui ecstatic dance, concerti e performance immersive. In programma anche un concerto gospel del Coro Popolare del Carmine diretto da Andrea Porta e uno spettacolo teatrale serale.

Sabato 23 maggio, inoltre, il festival propone una visita guidata alla mostra “Futurismo” e ai saloni storici del palazzo, a cura dell’Associazione Amici di Palazzo della Meridiana APS, rafforzando il dialogo tra esperienza contemporanea e valorizzazione del patrimonio culturale cittadino.

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