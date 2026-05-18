Futurismo, proseguono gli eventi dedicati al movimento che ha segnato la storia dell'arte del Novecento
di R.S.
2 min, 6 sec
Il prossimo appuntamento giovedì 21 maggio alle ore 18 con la conferenza “Un universo futurista. Il secondo futurismo tra Aerofuturismo e arti applicate”
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