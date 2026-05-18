La Valle delle Favole: Laura Badiini racconta il progetto multimediale sulla magia della Val Trebbia

Nato nel 2016 da un’idea di Laura Badiini, “La Valle delle Favole” è un progetto di promozione territoriale dedicato alla Val Trebbia, con l’obiettivo di valorizzarne paesaggi, tradizioni e bellezze spesso poco conosciute. Tutto è iniziato con la condivisione online delle fotografie scattate lungo il territorio tra Gossolengo, Ottone e la Val Trebbia ligure, immagini capaci di raccontare l’anima autentica della valle e di attirare l’attenzione di migliaia di persone.

Negli anni il progetto è cresciuto rapidamente e, come racconta la stessa Badiini durante un intervento a Liguria Live di Telenord, si è trasformato in una vera community digitale. Oggi la pagina Facebook conta decine di migliaia di follower, mentre Instagram, blog e canale Telegram contribuiscono a raggiungere oltre un milione di utenti ogni trimestre. Un successo nato dalla passione per il territorio e dalla volontà di creare una rete di persone innamorate della Val Trebbia.

Oggi il progetto punta ad ampliare ulteriormente i contenuti e a promuovere iniziative sul territorio, tra cui incontri pubblici, collaborazioni e corsi di formazione digitale dedicati alle attività locali, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per valorizzare turismo e imprese.

L’obiettivo finale è creare un legame sempre più forte tra persone e territorio, custodendo e condividendo la bellezza autentica della Val Trebbia, la celebre “valle delle favole”.

Sito web: www.lavalledellefavole.com

Instagram: www.instagram.com/lavalledellefavole/

Facebook: www.facebook.com/lavalledellefavole/

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.