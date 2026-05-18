GOG, Al Di Meola il re della chitarra lunedì 25 maggio al Carlo Felice

Colpo grosso della GOG, che porta a Genova un virtuoso internazionale come Al Di Meola. Per molti ascoltatori il nome di Al Di Meola evoca immediatamente velocità, precisione assoluta e una tecnica chitarristica che, fin dagli anni Settanta, sembrava oltre ogni limite immaginabile. E in effetti pochi musicisti hanno rivoluzionato il modo di concepire la chitarra quanto lui.

Ma ridurre Al Di Meola al solo virtuosismo significherebbe coglierne soltanto la superficie. La sua grandezza autentica non risiede infatti nella rapidità esecutiva, bensì nel suono: nel peso di ogni nota, nella direzione di ogni frase, nella capacità di trasformare la tecnica in linguaggio espressivo.

Sin dagli anni con Return to Forever accanto a Chick Corea, la sua chitarra ha aperto territori nuovi, fondendo jazz, rock, musica latina, flamenco e suggestioni mediterranee in uno stile personale e immediatamente riconoscibile. In lui la tecnica non è mai semplice esibizione: diventa identità artistica.

Ed è forse nel progetto in trio acustico che questa dimensione emerge con maggiore chiarezza. Senza effetti né protezioni elettriche, resta soltanto l’essenziale: il tocco, il respiro del fraseggio, il dialogo continuo con gli altri musicisti. È lì che si comprende davvero chi sia Al Di Meola: non soltanto un virtuoso, ma un artista capace di trasformare la chitarra in una voce che racconta mondi interi.

L’appuntamento con l’Al Di Meola Acoustic Trio è fissato per lunedì 25 maggio alle ore 20:30 al Teatro Carlo Felice.

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