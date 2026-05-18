Salone del Libro di Torino, successo per lo Spazio Liguria: protagonisti 37 editori della regione

Si chiude con un bilancio positivo la partecipazione della Regione Liguria al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026, dove per il terzo anno consecutivo lo “Spazio Liguria”, allestito nel padiglione Oval, si è confermato punto di incontro tra pubblico, autori ed editori.

Protagonisti della manifestazione torinese sono stati 37 editori liguri, presenti con le loro novità editoriali e un fitto programma di eventi coordinati dalla Fondazione De Ferrari. In cinque giorni si sono svolti oltre 60 appuntamenti tra presentazioni, dialoghi e incontri dedicati a narrativa, poesia e saggistica, offrendo una panoramica della vivacità culturale e produttiva del territorio ligure.

“È la conferma concreta della bontà del percorso intrapreso e di quanto il comparto editoriale ligure sia dinamico e vitale”, ha dichiarato Simona Ferro, vicepresidente della Regione con delega alla Cultura. Ferro ha sottolineato la presenza sia di realtà editoriali storiche sia di nuove case editrici nate recentemente sul territorio, ribadendo l’impegno della Regione nel sostenere e valorizzare il settore attraverso iniziative culturali diffuse in tutta la Liguria.

Tra gli appuntamenti più partecipati, il ricordo dello scrittore ligure Mario Dentone, promosso dall’editrice Mursia insieme a Rita Migliaro, vedova dell’autore.

Molte anche le novità editoriali presentate nel corso della rassegna, con autori come Antonella Mariani, Tonino Bettanini, Paola Teocoli e Luca Sabatini. Interesse inoltre per l’incontro “Liguria d’Autore tra Genova e Riviere”, che ha visto protagonisti Mario Paternostro e Marco Ferrari.

Ampio spazio è stato dedicato anche ai premi letterari e ai festival culturali del territorio ligure, con l’obiettivo di promuovere l’identità culturale regionale in una vetrina di respiro internazionale.

“È importante che anche quest’anno la Regione abbia accompagnato l’editoria ligure al Salone”, ha spiegato Fabrizio De Ferrari, presidente della Fondazione De Ferrari e coordinatore dello Spazio Liguria. “La continuità della presenza a Torino rappresenta un investimento strategico, con ricadute importanti nel medio e lungo periodo”.

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