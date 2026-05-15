“Rapiti”, a Telenord il nuovo romanzo di Tonino Bettanini tra guerra, fede e identità smarrita

Tonino Bettanini, ospite della trasmissione “Liguria Live” su Telenord, ha presentato il suo ultimo romanzo “Rapiti”, in uscita con la casa editrice Sagep Editori e atteso lunedì 18 maggio al Salone del Libro di Torino.

Il libro segue la vicenda di Brando Costa, funzionario dello Stato e collaboratore della diplomazia italiana, rapito in Afghanistan durante le fasi caotiche dell’evacuazione di Kabul da una cellula legata all’ISIS-K. Dopo uno scontro armato, l’uomo sopravvive ma resta sospeso in una condizione fragile, segnato da un’amnesia dissociativa che lo priva della propria identità.

A trattenerlo è anche Namatullah, il suo sequestratore, che inizialmente lo considera una pedina da monetizzare attraverso un riscatto, prima che la storia prenda una piega più complessa. Il viaggio forzato dei protagonisti si snoda lungo quella che viene descritta come una sorta di “autostrada del Jihad”, dal confine tra Pakistan e Afghanistan fino alla Siria, attraversando territori segnati da conflitti e milizie.

In Siria, la narrazione si concentra su un ex monastero trappista trasformato in prigione da gruppi jihadisti, dove l’incontro tra Brando e la superiora del convento introduce un inatteso contrappunto umano fatto di resistenza spirituale, dialogo e fragile solidarietà.

Parallelamente, sullo sfondo si muove una partita geopolitica fatta di servizi segreti, diplomazia internazionale e interessi incrociati, mentre il protagonista intraprende un lento percorso di ricostruzione personale che lo porterà fino a Roma.

Il romanzo si chiude come un viaggio di ritorno e trasformazione, dove gli ex ostaggi affrontano una nuova tappa simbolica davanti al Papa, in un intreccio tra trauma, memoria e ricerca di senso.

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